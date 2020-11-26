Re: Замечание, бросок, перелом - Как просьба не материться возле...

Отправлено: - 12:04

Что-то я этому Георгию не верю. Сам частенько вожу детей в школу и вижу поведение его сверстников. Не смотрят ни на детей, ни на взрослых, кроют почем зря. К тому же нельзя перед подругой решил крутость продемонтсрировать. Ну и нарвался.