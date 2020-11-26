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≡ Замечание, бросок, перелом - Как просьба не материться возле школы привела рудничан в суд
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40405
Замечание, бросок, перелом - Как просьба не материться возле школы привела рудничан в суд
Отправлено: 26.11.20 - 12:04
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В том, кто кого избил на площадке перед школой-лицеем № 4 в Рудном, разбирались 7 месяцев. С одной стороны - 17-летний подросток Георгий НИКИФОРОВ, с другой - отец двух учеников той же школы, 37-летний Сергей БАДИЖ. Точку в этом деле 24 ноября поставил Костанайский областной суд.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
698
Re: Замечание, бросок, перелом - Как просьба не материться возле...
Отправлено: 26.11.20 - 12:04
#1
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Что-то я этому Георгию не верю. Сам частенько вожу детей в школу и вижу поведение его сверстников. Не смотрят ни на детей, ни на взрослых, кроют почем зря. К тому же нельзя перед подругой решил крутость продемонтсрировать. Ну и нарвался.
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s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
22
Re: Замечание, бросок, перелом - Как просьба не материться возле...
Отправлено: 26.11.20 - 13:19
#2
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тоже по видео не увидел удара , а вот бросок видно. причем все динамично, сразу в атаку малец пошел.Только силенок не хватило. Сомневаюсь чтобы отец двоих сыновей , начал бить возле школы подростка! Конфликт копеешный! Был бы пацаненок воспитан нормально, извинился бы и пошел дальше. Дожились, время то какое настало, извинение и хорошие манеры за слабость принимают. Пересмотрел малец бои мма .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4266
Re: Замечание, бросок, перелом - Как просьба не материться возле...
Отправлено: 26.11.20 - 13:34
#3
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Молодой виноват, это очевидный факт. Мало того что бросился мериться силами со взрослым мужиком, так ещё набрался наглости судиться и вымогать деньги. На себе испытал, как молодые наркоманы как стая шакалов кидаются на свою жертву, видимо не оказались рядом с этим шакала его приятелей...
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