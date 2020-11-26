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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20470
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 00:56
#13846
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Цитата:
elektron:
также бы купил дом

абайка, наверное хочет свою
землянку, в Тургае, тебе-
сбагрить.Жадко же,добро-
оставлять... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13381
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 00:58
#13847
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Цитата:
abaika95:
Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины

Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5945
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 00:58
#13848
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Цитата:
drakon:
тебе- сбагрить

Нее не мне, Максу ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8661
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:00
#13849
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Цитата:
Victor Yang:
Ты меня скопированным временем запутал. Я думал дело во времени. Хотя фиг знает почему так подумал.

И я так же вначале подумал. Нафига нужно было это время вставлять - не понимаю
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20470
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:00
#13850
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Цитата:
Victor Yang:
Хотя фиг знает почему так подумал.

ВиктОр, не - переживай, сильно.
Это симптом - "абайки", называется... :lol: :oops: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8661
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:01
#13851
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Цитата:
elektron:
Нее не мне, Максу

Я у Абайки квартиру обещал купить. За 600$))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8661
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:02
#13852
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Цитата:
Victor Yang:
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.

Получится и за 40 часов, но с судимостью))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20470
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:09
#13853
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Цитата:
maxsaf:
Я у Абайки квартиру обещал купить. За 600$))

Если сегодня, в ветке, "За что платим деньги", не стоит.
Они этого не стоят. За 600 баксов, можно весь дом купить... :lol: :oops:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13381
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 01:10
#13854
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Цитата:
maxsaf:
Получится и за 40 часов, но с судимостью))

Ну или так, да. Но я только легальные варианты рассматривал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8661
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 02:09
#13855
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Цитата:
Victor Yang:
Ну или так, да. Но я только легальные варианты рассматривал.

Начальник за колесо Рудненское получил 50 лямов, тачку и 10 лет БЕЗ конфискации, за счет налогоплательщиков. Скостят до трех на поселении, потом на УДО, нары, потом Канары)) Даже тачку забрать не смогли ))) И ведь это самый невезучий случай)) кому нафиг нужны легальные варианты))

[Исправлено: maxsaf, 26.11.2020 - 03:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5834
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 10:30
#13856
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Так,проснулся снова бодр и весел) как и писал за ночь ничего существенного поуеховшие не накатали)


Зато Дракон-киздык!




Цитата:
Victor Yang:
Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.




Тогда все у кого есть коттедж тут просто стахановцы) надо медали им выдавать за упорный труд)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8661
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 26.11.20 - 11:15
#13857
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Цитата:
abaika95:
Тогда все у кого есть коттедж тут просто стахановцы) надо медали им выдавать за упорный труд)

Лучше проверить источники дохода и уплату налогов :lol:
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