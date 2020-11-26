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≡ Популярную игру Among Us проверят на безопасность в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40403
Популярную игру Among Us проверят на безопасность в Казахстане
Отправлено: 26.11.20 - 10:42
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Министерство образования и науки попросило в срочном порядке проверить игру Among Us на безопасность. Запрос направлен в Министерство информации и общественного развития.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5834
Re: Популярную игру Among Us проверят на безопасность в...
Отправлено: 26.11.20 - 10:42
#1
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Тогда и игру в "мафию" надо запретить там тот же принцип что и в этой игре
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8661
Популярную игру Among Us проверят на безопасность в Казахстане
Отправлено: 26.11.20 - 11:21
#2
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Цитата:
abaika95:
Тогда и игру в "мафию" надо запретить там тот же принцип что и в этой игре

Контру надо проверить - особенно тех, кто за терроров играет))
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