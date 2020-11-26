Отправлено: - 00:58

abaika95:

Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины

Цитата:Это возможно, конечно. Но в Казахстане для этого пахать надо часов 12 в сутки 6 дней в неделю, семью не видя. За 40 часов в неделю вряд ли получится заработать.