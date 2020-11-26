Прогноз на 5 дней
пасмурно-14°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ФК «Астана» прервал серию из поражений и антирекорд Тихонова
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40403
ФК «Астана» прервал серию из поражений и антирекорд Тихонова
Отправлено: 26.11.20 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столичный футбольный клуб в этом сезоне пережил один из самых неприятных моментов в своей истории. Вылеты из Лиги чемпионов и Лиги Европы, смена тренеров, поражения в казахстанской премьер-лиге – такие события попали в новости спорта и наложили отпечаток на итоговый результат.
Читать новость>>
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1868
Re: «Астана» прервал серию из поражений и антирекорд Тихонова
Отправлено: 26.11.20 - 09:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Астана" прервал? Астана это уже мужской род?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13381
«Астана» прервал серию из поражений и антирекорд Тихонова
Отправлено: 26.11.20 - 10:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
"Астана" прервал? Астана это уже мужской род?

Так это же футбольный клуб, а он мужского рода, хоть и с женским названием. Поэтому всё верно.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1868
«Астана» прервал серию из поражений и антирекорд Тихонова
Отправлено: 26.11.20 - 10:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так это же футбольный клуб

Тогда надо писать целиком - футбольный клуб "Астана". Если без слова клуб, то род женский

[Исправлено: юля елиссева, 26.11.2020 - 10:22]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS