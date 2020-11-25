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≡ "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в Костанае мерзнут в своих квартирах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40403
"За что платим деньги?" - жильцы двух домов в Костанае мерзнут в своих квартирах
Отправлено: 25.11.20 - 18:55
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В доме № 33/1 по пр. Абая с 16-го до 20 ноября не было горячей воды - в системе отопления произошел порыв. После ремонтных работ, сделанных работниками ТОО «ЖЭС-2», половина дома осталась без отопления, вторая - без горячей воды.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7591
Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...
Отправлено: 25.11.20 - 18:55
#1
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Один сплошной гемор-эти скворечники,никто ни за что не отвечает,крайнего не найдешь.Общежитие одним словом.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
44
Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...
Отправлено: 25.11.20 - 20:11
#2
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Почему за всё отдуваются жильцы дома? В чём они виноваты? В том, что угораздило купить квартиру в этом доме. А дом ведь хороший, и расположение, и парк рядом, и инфраструктура развитая. А почему-то достается жильцам по полной. Эта контора ЖЭС-2, вообще никогда не работала. Когда в квартире в этом доме, понадобилось заменить проржавевший стояк, сантехника от ЖЭС ждали 2 недели, и ... не дождались. Пришлось за свой счёт нанимать сантехника. А сантехник так и не появился. Игнорируются все просьбы жильцов. А газификация? Такое ощущение, что мы живем на хуторе, где-то на луне. Почему нельзя провести в дом газ? Почему всё на соплях в доме сделано?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
566
Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...
Отправлено: 26.11.20 - 09:05
#3
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Галымжан ДОСМУХАНОВ наш дом тоже обслуживает
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1868
Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...
Отправлено: 26.11.20 - 09:45
#4
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Цитата:
ladas:
Почему нельзя провести в дом газ?

потому что это общага. туда газ не проводят
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
117
Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...
Отправлено: 26.11.20 - 11:33
#5
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Цитата:
В шестиэтажном доме № 33/1 по пр. Абая Источник:

На первой фотографии или не тот дом показали, или всё же там 5 этажей. Или там манса́рда есть.
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