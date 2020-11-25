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"За что платим деньги?" - жильцы двух домов в Костанае мерзнут в своих квартирах
"За что платим деньги?" - жильцы двух домов в Костанае мерзнут в своих квартирах
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