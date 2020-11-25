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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 03:34
Цитата:
Потихоньку - отходим.
Ко сну...
maxsaf:
че за дискриминация
че за дискриминация
Потихоньку - отходим.
Ко сну...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 04:43
Цитата:
Я пообедал, и меня тоже клонит ко сну, но спать на рабочем месте - это даже для меня перебор))
drakon:
Потихоньку - отходим. Ко сну...
Потихоньку - отходим. Ко сну...
Я пообедал, и меня тоже клонит ко сну, но спать на рабочем месте - это даже для меня перебор))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 09:37
Цитата-/Слава Дарвину, а я уж было подумал, что вы серчаете, на основании #13781 камента. Вы там как-то не очень культурно выразились ))/
Ап чем там? Искать лень,а выразился как думаю,всегда культурно)
Цитата-/Ну что же плиз тогда/
Ну давайте пример,или мне ещё искать надо?)
Цитата-/По вашему именно это привело к росту экономики, как и в США индейцев?/
В Китае да,в США что в первую мировую не вступили а потом в депрессию дешёвая раб сила появилась) читайте больше
Цитата-/Просто впук, не настроенный на дискуссию. На грани с комплексами./
Набор слов который вы даже не понимаете) если косплеете меня то хоть делайте это осознано)
Ап чем там? Искать лень,а выразился как думаю,всегда культурно)
Цитата-/Ну что же плиз тогда/
Ну давайте пример,или мне ещё искать надо?)
Цитата-/По вашему именно это привело к росту экономики, как и в США индейцев?/
В Китае да,в США что в первую мировую не вступили а потом в депрессию дешёвая раб сила появилась) читайте больше
Цитата-/Просто впук, не настроенный на дискуссию. На грани с комплексами./
Набор слов который вы даже не понимаете) если косплеете меня то хоть делайте это осознано)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:11
Цитата:
Ну что вы, даже близко и в мыслях не было. Цитата:
То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы?
abaika95:
если косплеете меня
если косплеете меня
Ну что вы, даже близко и в мыслях не было. Цитата:
abaika95:
В Китае да
В Китае да
То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:16
Цитата:
Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень))
abaika95:
Ап чем там? Искать лень,а выразился как думаю,всегда культурно)
Ап чем там? Искать лень,а выразился как думаю,всегда культурно)
Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:20
Цитата:
А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет.
abaika95:
дешёвая раб сила появилась)
дешёвая раб сила появилась)
А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:28
Цитата-/Ну что вы, даже близко и в мыслях не было/
Ой показалось)
Цитата-/То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы?/
А что в 30ых у нас не тоже самое было?) Сделал деталь плохо значит вредитель значит что?
Цитата-/Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень/
Нет это как в том анекдоте где листать лень
Цитата/А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет./
Да,но но "таджики" то вы)) за на работой уехали)) какие вы нэмцы? Вопрос риторический
Ой показалось)
Цитата-/То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы?/
А что в 30ых у нас не тоже самое было?) Сделал деталь плохо значит вредитель значит что?
Цитата-/Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень/
Нет это как в том анекдоте где листать лень
Цитата/А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет./
Да,но но "таджики" то вы)) за на работой уехали)) какие вы нэмцы? Вопрос риторический
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:36
Цитата:
Лично меня моя роль "таджика" очень устраивает.
Придёшь в бюро новости по телеку посмотришь, кофеёк с сигареткой и смотришь как местные аборигены работают.
abaika95:
Да,но но "таджики" то вы))
Да,но но "таджики" то вы))
Лично меня моя роль "таджика" очень устраивает.
Придёшь в бюро новости по телеку посмотришь, кофеёк с сигареткой и смотришь как местные аборигены работают.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:39
Цитата-/Придёшь в бюро новости по телеку посмотришь, кофеёк с сигареткой и смотришь как местные аборигены работают/
Да очень удобно,своим не стал,чужой всю жизнь) но радуешься за успехи местных) "таджики" так и делают) заработал копеечку на арбуз,о!
Да очень удобно,своим не стал,чужой всю жизнь) но радуешься за успехи местных) "таджики" так и делают) заработал копеечку на арбуз,о!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:45
Цитата:
Свой среди чужих, чужой среди своих, что лучше?
abaika95:
Свой среди чужих, чужой среди своих, что лучше?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:52
Цитата:
Типа если бы я остался в КЗ - было бы по другому что-ли? )))) Как вы называете русских, украинцев, немцев и т.д. в Казахстане - диаспоры? Это даже в законе прописано)) Радоваться за успехи местных - это тоже надо на законодательном уровне прописать
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2020 - 21:59]
abaika95:
своим не стал,чужой всю жизнь) но радуешься за успехи местных)
своим не стал,чужой всю жизнь) но радуешься за успехи местных)
Типа если бы я остался в КЗ - было бы по другому что-ли? )))) Как вы называете русских, украинцев, немцев и т.д. в Казахстане - диаспоры? Это даже в законе прописано)) Радоваться за успехи местных - это тоже надо на законодательном уровне прописать
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2020 - 21:59]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:03
Цитата-/Свой среди чужих, чужой среди своих, что лучше/
Свой среди своих лучше, чем чужой среди мнимых своих)
Цитата-/Типа если бы я остался в КЗ - было бы по другому что-ли?/
Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины и мама рядом и детей бы выучил.
Свой среди своих лучше, чем чужой среди мнимых своих)
Цитата-/Типа если бы я остался в КЗ - было бы по другому что-ли?/
Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины и мама рядом и детей бы выучил.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:04
Цитата-/Как вы называете русских, украинцев, немцев и т.д. в Казахстане - диаспоры?/
Казахстанцы, называем
Казахстанцы, называем
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:10
Цитата:
Да ладно. Каменты под Куатовскими видео почитайте на тильмайдане. Диаспора - это максимально уважительно там. Че его до сих пор не закрыли?
abaika95:
Казахстанцы, называем
Казахстанцы, называем
Да ладно. Каменты под Куатовскими видео почитайте на тильмайдане. Диаспора - это максимально уважительно там. Че его до сих пор не закрыли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:15
Цитата:
Ну так тут так и получилось
Тут вам не там.
abaika95:
Свой среди своих лучше
Свой среди своих лучше
Ну так тут так и получилось
Тут вам не там.
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