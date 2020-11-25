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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20463
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 03:34
#13816
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Цитата:
maxsaf:
че за дискриминация

Потихоньку - отходим.
Ко сну... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8649
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 04:43
#13817
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Цитата:
drakon:
Потихоньку - отходим. Ко сну...

Я пообедал, и меня тоже клонит ко сну, но спать на рабочем месте - это даже для меня перебор))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5831
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 09:37
#13818
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Цитата-/Слава Дарвину, а я уж было подумал, что вы серчаете, на основании #13781 камента. Вы там как-то не очень культурно выразились ))/



Ап чем там? Искать лень,а выразился как думаю,всегда культурно)


Цитата-/Ну что же плиз тогда/


Ну давайте пример,или мне ещё искать надо?)



Цитата-/По вашему именно это привело к росту экономики, как и в США индейцев?/



В Китае да,в США что в первую мировую не вступили а потом в депрессию дешёвая раб сила появилась) читайте больше


Цитата-/Просто впук, не настроенный на дискуссию. На грани с комплексами./


Набор слов который вы даже не понимаете) если косплеете меня то хоть делайте это осознано)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:11
#13819
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Цитата:
abaika95:
если косплеете меня

Ну что вы, даже близко и в мыслях не было. :lol: Цитата:
abaika95:
В Китае да

То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы? :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8649
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:16
#13820
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Цитата:
abaika95:
Ап чем там? Искать лень,а выразился как думаю,всегда культурно)

Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:20
#13821
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Цитата:
abaika95:
дешёвая раб сила появилась)

А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5831
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:28
#13822
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Цитата-/Ну что вы, даже близко и в мыслях не было/



Ой показалось)



Цитата-/То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы?/


А что в 30ых у нас не тоже самое было?) Сделал деталь плохо значит вредитель значит что?



Цитата-/Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень/



Нет это как в том анекдоте где листать лень




Цитата/А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет./



Да,но но "таджики" то вы)) за на работой уехали)) какие вы нэмцы? Вопрос риторический
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:36
#13823
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Цитата:
abaika95:
Да,но но "таджики" то вы))

Лично меня моя роль "таджика" очень устраивает. :lol:
Придёшь в бюро новости по телеку посмотришь, кофеёк с сигареткой и смотришь как местные аборигены работают. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5831
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:39
#13824
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Цитата-/Придёшь в бюро новости по телеку посмотришь, кофеёк с сигареткой и смотришь как местные аборигены работают/



Да очень удобно,своим не стал,чужой всю жизнь) но радуешься за успехи местных) "таджики" так и делают) заработал копеечку на арбуз,о!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:45
#13825
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Цитата:
abaika95:

Свой среди чужих, чужой среди своих, что лучше? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8649
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 21:52
#13826
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Цитата:
abaika95:
своим не стал,чужой всю жизнь) но радуешься за успехи местных)

Типа если бы я остался в КЗ - было бы по другому что-ли? )))) Как вы называете русских, украинцев, немцев и т.д. в Казахстане - диаспоры? Это даже в законе прописано)) Радоваться за успехи местных - это тоже надо на законодательном уровне прописать :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2020 - 21:59]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5831
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:03
#13827
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Цитата-/Свой среди чужих, чужой среди своих, что лучше/




Свой среди своих лучше, чем чужой среди мнимых своих)




Цитата-/Типа если бы я остался в КЗ - было бы по другому что-ли?/



Ты бы со своими знаниями (не вкурсе конкретно какие у тебя там знания, ну наверно норм) также бы купил дом и 2 машины и мама рядом и детей бы выучил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5831
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:04
#13828
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Цитата-/Как вы называете русских, украинцев, немцев и т.д. в Казахстане - диаспоры?/



Казахстанцы, называем
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8649
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:10
#13829
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Цитата:
abaika95:
Казахстанцы, называем

Да ладно. Каменты под Куатовскими видео почитайте на тильмайдане. Диаспора - это максимально уважительно там. Че его до сих пор не закрыли?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5938
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 22:15
#13830
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Цитата:
abaika95:
Свой среди своих лучше

Ну так тут так и получилось :-P
Тут вам не там. ;-)
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