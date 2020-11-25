Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 21:28

Цитата-/Ну что вы, даже близко и в мыслях не было/







Ой показалось)







Цитата-/То есть не развитие промышленности, а именно расстрелы?/





А что в 30ых у нас не тоже самое было?) Сделал деталь плохо значит вредитель значит что?







Цитата-/Прям как в том анекдоте - хозяйка потолок белит, мне известь в глаза попадает, а закрыть их - лень/







Нет это как в том анекдоте где листать лень









Цитата/А что с КЗ не так? куда уж дешевле работать? А бума так и нет./







Да,но но "таджики" то вы)) за на работой уехали)) какие вы нэмцы? Вопрос риторический