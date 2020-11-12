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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40393
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5829
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:17
#105
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Цитата-/Сдвиг/



Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8646
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:20
#106
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Цитата:
abaika95:
Вот самое то!) Но не времени, сознания) боюсь у вас ей башню отвинтят конные полицейские )

За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5829
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 25.11.20 - 21:40
#107
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Цитата-/За что? Она у вас какой-то свежевыдуманный закон нарушила?))/



У нас нет,а у вас найдут за чё)) конная полиция это дело такое)
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