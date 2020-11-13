Отправлено: - 14:38

КОСТЕР ИЗ ОДНОГО ПОЛЕНАВсе мы любим выезжать на природу, посидеть в тесном кругу друзей, порыбачить, подышать свежим воздухом. Ну, и как всегда, одно место объединяет всех - костер. Собрать сухой валежник иногда представляется очень сложным, поэтому предлагается несколько способов разжигания и горения костра в виде "финской" (или шведской) свечи. Данные способы подразумевают предварительную подготовку и привоз топлива с собой.Требуется деревянный чурбак высотой 30-50 см и диаметром не менее 15 см. Древесина может быть любой, главное- СУХОЙ. Обычно используют ель, сосну, но они дают много искр. Береза много коптит, а вот осина является идеальным деревом.Предварительно, дома, распилите чурбак бензопилой на глубину 3/4 полена в виде торта. Можно пилить и обычной пилой, но это займет много времени.Для розжига лучше плеснуть внутрь полена немного бензина или жидкости для розжига мангалов. Такой чурбак может гореть очень долго и не требует постоянного внимания, как костер. Сверху можно поставить котелок или сковородку.Следующий вариант этого способа не требует пилы, но нужен топор и проволока. Раскалываете чурбак топором на 4 части, убираете немного в центре древесину и делаете затёсы, чтобы огонь "ухватился" за дерево.Затем собираете части назад в полено и обвязываете проволокой, чтобы не распадалось.Засыпаете в получившееся в центре отверстие щепки и поджигаете.Следующий способ требует также предварительной подготовки. В полене на глубину 3/4 высверливается сверху сверлом-коронкой отверстие. Затем такое же отверстие сверлится сбоку, чтобы оно соединилось с вертикальным отверстием в виде буквы L. Снизу будет проход воздуха, а сверху горение.Разжигается такая "свеча" как чурочный самовар - горящими щепками сверху. Для установки посуды сверху во всех способах можно забить гвозди.Из этих способов попутно вытекает еще один способ убирания пней из приусадебного участка - выжиганием.Удачи!