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≡ "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в Костанае мерзнут в своих квартирах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40393
"За что платим деньги?" - жильцы двух домов в Костанае мерзнут в своих квартирах
Отправлено: 25.11.20 - 18:55
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В доме № 33/1 по пр. Абая с 16-го до 20 ноября не было горячей воды - в системе отопления произошел порыв. После ремонтных работ, сделанных работниками ТОО «ЖЭС-2», половина дома осталась без отопления, вторая - без горячей воды.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7591
Re: "За что платим деньги?" - жильцы двух домов в...
Отправлено: 25.11.20 - 18:55
#1
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Один сплошной гемор-эти скворечники,никто ни за что не отвечает,крайнего не найдешь.Общежитие одним словом.
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