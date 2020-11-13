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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 13.11.20 - 15:42
МИНИ-НАСОС В КВАРТИРЕ
Иногда возникает необходимость из труднодоступного места выкачать небольшое количество жидкости. Допустим, воду из фары автомобиля или остатки из стиральной машинки, масло и т.п. Обычно это делается насосом или помпой, но это если жидкости много. В нашей ситуации маленьких насосов в квартире найти можно очень много. Взять хотя-бы дозатор от флакона с бытовой химией.
Снимите сам дозатор, промойте его от остатков химии. Уберите всасывающую нижнюю трубочку, она короткая и жесткая, нам не подходит. Найдите взамен ее другую трубочку, пластиковую (ПВХ 4х6) или резиновую, подходящего диаметра, разрежьте ее на два неравных куска. Носик дозатора обточите до диаметра трубки.
Оденьте на носик дозатора короткий конец трубки, а длинный оденьте снизу на дозатор.
Ну а дальше просто - нижнюю трубочку вставьте в жидкость, верхнюю - в пластиковую бутылку (от того же дозатора) и качайте. Производительность, конечно, не как у фонтана, но, в принципе, неплохо.Теперь у вас всегда будет дома мини-насос для таких мелких случаев.
Кстати, в качестве насоса можно использовать и бытовые распылители всяких моющих средств.
Хотя качать там придется много, все-таки объем там небольшой. Удачи!
Иногда возникает необходимость из труднодоступного места выкачать небольшое количество жидкости. Допустим, воду из фары автомобиля или остатки из стиральной машинки, масло и т.п. Обычно это делается насосом или помпой, но это если жидкости много. В нашей ситуации маленьких насосов в квартире найти можно очень много. Взять хотя-бы дозатор от флакона с бытовой химией.
Снимите сам дозатор, промойте его от остатков химии. Уберите всасывающую нижнюю трубочку, она короткая и жесткая, нам не подходит. Найдите взамен ее другую трубочку, пластиковую (ПВХ 4х6) или резиновую, подходящего диаметра, разрежьте ее на два неравных куска. Носик дозатора обточите до диаметра трубки.
Оденьте на носик дозатора короткий конец трубки, а длинный оденьте снизу на дозатор.
Ну а дальше просто - нижнюю трубочку вставьте в жидкость, верхнюю - в пластиковую бутылку (от того же дозатора) и качайте. Производительность, конечно, не как у фонтана, но, в принципе, неплохо.Теперь у вас всегда будет дома мини-насос для таких мелких случаев.
Кстати, в качестве насоса можно использовать и бытовые распылители всяких моющих средств.
Хотя качать там придется много, все-таки объем там небольшой. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 14.11.20 - 18:01
ЗАГИБАТЕЛЬ ГВОЗДЕЙ
Когда работаешь с молотком и гвоздями, то иногда нужно так загнуть гвозди сзади, чтобы их нельзя было выдернуть. В этом случае обычно загибают кончик гвоздя и затем, загибая сам гвоздь, утапливают кончик в дереве. Чтобы не использовать в работе лишние инструменты типа пассатиж для загиба предлагается небольшое улучшение самого молотка. Наметьте место на самом молотке и просверлите в нем отверстие глубиной 1,5-2 см (в принципе можно и насквозь).
У вас получится вот такое отверстие, главное, чтобы по диаметру в него вошел гвоздь.
Теперь смотрим, что нужно делать дальше. Острый конец забитого гвоздя вводим в отверстие, наклоном загибаем его и ударом молотка загибаем сам гвоздь. Его острый конец будет утоплен и не позволит гвоздю вытащить его со стороны шляпки.
Все это сократит ваше время при работе и не нужно таскать с собой лишние инструменты. Удачи!
Когда работаешь с молотком и гвоздями, то иногда нужно так загнуть гвозди сзади, чтобы их нельзя было выдернуть. В этом случае обычно загибают кончик гвоздя и затем, загибая сам гвоздь, утапливают кончик в дереве. Чтобы не использовать в работе лишние инструменты типа пассатиж для загиба предлагается небольшое улучшение самого молотка. Наметьте место на самом молотке и просверлите в нем отверстие глубиной 1,5-2 см (в принципе можно и насквозь).
У вас получится вот такое отверстие, главное, чтобы по диаметру в него вошел гвоздь.
Теперь смотрим, что нужно делать дальше. Острый конец забитого гвоздя вводим в отверстие, наклоном загибаем его и ударом молотка загибаем сам гвоздь. Его острый конец будет утоплен и не позволит гвоздю вытащить его со стороны шляпки.
Все это сократит ваше время при работе и не нужно таскать с собой лишние инструменты. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 16.11.20 - 12:57
Советы на каждый день
Отправлено: 17.11.20 - 17:35
Советы на каждый день
Отправлено: 19.11.20 - 17:05
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕЛОЧИ
Если вам нужно покрасить какую-нибудь мелкую деталь и попытаться не изляпаться самому, то возьмите обыкновенный картонный ящик, поставьте его на бок и внутри подвесьте на проволочке эту деталь. Теперь ее можно спокойно покрасить из распылителя, причем краска не будет везде разлетаться, и разворачивать ее этой проволочкой с любой стороны.
Два совета по поводу размещения инструментов и мелких деталей на вашем рабочем месте. Отвертки, напильники, да и все, что с ручками, можно разместить на стенке, прикрепив туда саморезами клипсы от труб ПВХ. Очень удобно.
А вот мелкие детали, типа саморезов, шурупов, заклепок, гаек и т.п., можно разместить в маленьких банках с закручивающимися крышками от меда,томата и др. Сами крышки прикрепляются двумя саморезами снизу к верхней полке. Вам потом остается только вкрутить банку с содержимым в крышку. И не мешают под рукой.
Если у вас, после работы с герметиком, он остался и засох в носике тубы, то разрежьте носик вдоль и удалите засохший герметик. После этого верните носик в исходное положение и обмотайте его синей изолентой. И можете снова продолжать работать с остатками герметика.
Удачи!
Если вам нужно покрасить какую-нибудь мелкую деталь и попытаться не изляпаться самому, то возьмите обыкновенный картонный ящик, поставьте его на бок и внутри подвесьте на проволочке эту деталь. Теперь ее можно спокойно покрасить из распылителя, причем краска не будет везде разлетаться, и разворачивать ее этой проволочкой с любой стороны.
Два совета по поводу размещения инструментов и мелких деталей на вашем рабочем месте. Отвертки, напильники, да и все, что с ручками, можно разместить на стенке, прикрепив туда саморезами клипсы от труб ПВХ. Очень удобно.
А вот мелкие детали, типа саморезов, шурупов, заклепок, гаек и т.п., можно разместить в маленьких банках с закручивающимися крышками от меда,томата и др. Сами крышки прикрепляются двумя саморезами снизу к верхней полке. Вам потом остается только вкрутить банку с содержимым в крышку. И не мешают под рукой.
Если у вас, после работы с герметиком, он остался и засох в носике тубы, то разрежьте носик вдоль и удалите засохший герметик. После этого верните носик в исходное положение и обмотайте его синей изолентой. И можете снова продолжать работать с остатками герметика.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 20.11.20 - 15:48
ЧТОБЫ НЕ МЕРЗЛИ НОГИ.
С наступлением холодов многие испытывают дискомфорт, т.к. холодно становится то одной части тела, то другой. И если нос и уши можно спрятать, то с ногами этот способ не проходит. Особенно от этого страдают продавцы на открытых рынках.
Поэтому предлагается два простых способа уберечь ноги от холода. Самый простой - это использование фольгированного теплоотражателя. Материал продается в строительных магазинах. Фольга отдает тепло, которое забирает. Вырезаете из материала стельки по размеру обуви и ногам с таким утеплителем комфортно.
Еще один интересный способ - это использование женских прокладок. Лучше брать прокладки с крылышками, которые крепятся к стелькам. В такой обуви очень комфортно и тепло.
Единственный минус - с такими стельками лучше не ходить в гости. Иначе весь вечер будут обсуждать ваши "стельки". А так предложенные способы имеют право на жизнь. Когда ногам очень холодно, не только прокладки положишь... Удачи!
С наступлением холодов многие испытывают дискомфорт, т.к. холодно становится то одной части тела, то другой. И если нос и уши можно спрятать, то с ногами этот способ не проходит. Особенно от этого страдают продавцы на открытых рынках.
Поэтому предлагается два простых способа уберечь ноги от холода. Самый простой - это использование фольгированного теплоотражателя. Материал продается в строительных магазинах. Фольга отдает тепло, которое забирает. Вырезаете из материала стельки по размеру обуви и ногам с таким утеплителем комфортно.
Еще один интересный способ - это использование женских прокладок. Лучше брать прокладки с крылышками, которые крепятся к стелькам. В такой обуви очень комфортно и тепло.
Единственный минус - с такими стельками лучше не ходить в гости. Иначе весь вечер будут обсуждать ваши "стельки". А так предложенные способы имеют право на жизнь. Когда ногам очень холодно, не только прокладки положишь... Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 22.11.20 - 12:37
РАБОТАЕМ С ПОЛИМОРФУСОМ
С суперпластиком полиморфусом мы уже познакомились (#279). Теперь познакомимся, как можно использовать формы для него. Для образца возьмем обычную перегоревшую электролампочку. Пассатижами убираем шляпку цоколя.
Внутренности тоже убираем.
Теперь берем полиморфус и через отверстие наполняем им лампочку.
Лампочку вставляем в стакан и помещаем в духовку. Можно просто залить горячей водой, но в данном случае так будет лучше. Включаем температуру и помним, что полиморфус плавится при t 65 градусов.
При необходимости добавляем полиморфус, чтобы лампочка была полностью заполненной.
После расплавления пластика вытаскиваем кружку и погружаем в отверстие лампочки уже знакомый нам удлинитель для бит шуруповерта.
Охлаждаем холодной водой, чтобы пластик быстрее застыл. После остывания (он становится белым) ложим лампочку на тряпочку и осторожно разбиваем стекло.
Все, у нас получилась аккуратная ручка для ручного закручивания саморезов.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 22.11.2020 - 12:40]
С суперпластиком полиморфусом мы уже познакомились (#279). Теперь познакомимся, как можно использовать формы для него. Для образца возьмем обычную перегоревшую электролампочку. Пассатижами убираем шляпку цоколя.
Внутренности тоже убираем.
Теперь берем полиморфус и через отверстие наполняем им лампочку.
Лампочку вставляем в стакан и помещаем в духовку. Можно просто залить горячей водой, но в данном случае так будет лучше. Включаем температуру и помним, что полиморфус плавится при t 65 градусов.
При необходимости добавляем полиморфус, чтобы лампочка была полностью заполненной.
После расплавления пластика вытаскиваем кружку и погружаем в отверстие лампочки уже знакомый нам удлинитель для бит шуруповерта.
Охлаждаем холодной водой, чтобы пластик быстрее застыл. После остывания (он становится белым) ложим лампочку на тряпочку и осторожно разбиваем стекло.
Все, у нас получилась аккуратная ручка для ручного закручивания саморезов.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 22.11.2020 - 12:40]
Советы на каждый день
Отправлено: 23.11.20 - 14:38
КОСТЕР ИЗ ОДНОГО ПОЛЕНА
Все мы любим выезжать на природу, посидеть в тесном кругу друзей, порыбачить, подышать свежим воздухом. Ну, и как всегда, одно место объединяет всех - костер. Собрать сухой валежник иногда представляется очень сложным, поэтому предлагается несколько способов разжигания и горения костра в виде "финской" (или шведской) свечи. Данные способы подразумевают предварительную подготовку и привоз топлива с собой.
Требуется деревянный чурбак высотой 30-50 см и диаметром не менее 15 см. Древесина может быть любой, главное- СУХОЙ. Обычно используют ель, сосну, но они дают много искр. Береза много коптит, а вот осина является идеальным деревом.
Предварительно, дома, распилите чурбак бензопилой на глубину 3/4 полена в виде торта. Можно пилить и обычной пилой, но это займет много времени.
Для розжига лучше плеснуть внутрь полена немного бензина или жидкости для розжига мангалов. Такой чурбак может гореть очень долго и не требует постоянного внимания, как костер. Сверху можно поставить котелок или сковородку.
Следующий вариант этого способа не требует пилы, но нужен топор и проволока. Раскалываете чурбак топором на 4 части, убираете немного в центре древесину и делаете затёсы, чтобы огонь "ухватился" за дерево.
Затем собираете части назад в полено и обвязываете проволокой, чтобы не распадалось.
Засыпаете в получившееся в центре отверстие щепки и поджигаете.
Следующий способ требует также предварительной подготовки. В полене на глубину 3/4 высверливается сверху сверлом-коронкой отверстие. Затем такое же отверстие сверлится сбоку, чтобы оно соединилось с вертикальным отверстием в виде буквы L. Снизу будет проход воздуха, а сверху горение.
Разжигается такая "свеча" как чурочный самовар - горящими щепками сверху. Для установки посуды сверху во всех способах можно забить гвозди.
Из этих способов попутно вытекает еще один способ убирания пней из приусадебного участка - выжиганием.
Удачи!
Все мы любим выезжать на природу, посидеть в тесном кругу друзей, порыбачить, подышать свежим воздухом. Ну, и как всегда, одно место объединяет всех - костер. Собрать сухой валежник иногда представляется очень сложным, поэтому предлагается несколько способов разжигания и горения костра в виде "финской" (или шведской) свечи. Данные способы подразумевают предварительную подготовку и привоз топлива с собой.
Требуется деревянный чурбак высотой 30-50 см и диаметром не менее 15 см. Древесина может быть любой, главное- СУХОЙ. Обычно используют ель, сосну, но они дают много искр. Береза много коптит, а вот осина является идеальным деревом.
Предварительно, дома, распилите чурбак бензопилой на глубину 3/4 полена в виде торта. Можно пилить и обычной пилой, но это займет много времени.
Для розжига лучше плеснуть внутрь полена немного бензина или жидкости для розжига мангалов. Такой чурбак может гореть очень долго и не требует постоянного внимания, как костер. Сверху можно поставить котелок или сковородку.
Следующий вариант этого способа не требует пилы, но нужен топор и проволока. Раскалываете чурбак топором на 4 части, убираете немного в центре древесину и делаете затёсы, чтобы огонь "ухватился" за дерево.
Затем собираете части назад в полено и обвязываете проволокой, чтобы не распадалось.
Засыпаете в получившееся в центре отверстие щепки и поджигаете.
Следующий способ требует также предварительной подготовки. В полене на глубину 3/4 высверливается сверху сверлом-коронкой отверстие. Затем такое же отверстие сверлится сбоку, чтобы оно соединилось с вертикальным отверстием в виде буквы L. Снизу будет проход воздуха, а сверху горение.
Разжигается такая "свеча" как чурочный самовар - горящими щепками сверху. Для установки посуды сверху во всех способах можно забить гвозди.
Из этих способов попутно вытекает еще один способ убирания пней из приусадебного участка - выжиганием.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 24.11.20 - 14:46
ПРЯЧЕМ КАБЕЛЬ ОТ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
В современных автомобилях вход USB расположен в зеркалах заднего вида и поэтому прятать кабель нет нужды. Но в авто, имеющим не один год пробега, ое расположен внизу панели или даже в прикуривателе. Поэтому приходится кабель авторегистратора прятать с глаз долой.
Посмотрим, что можно сделать. Можно проложить кабель видеорегистратора, ничего не разбирая в машине. Если вы видели хоть раз, как вставляется лобовое стекло в автомобиле,то заметили, что между обшивкой и крышей достаточно места, чтобы поместить кабель, который незаметен со стороны салона. Вот принципиальная схема.
Найдите эту щель и аккуратно введите туда по краю стекла до правой стойки кабель регистратора. Воспользуйтесь здесь дисконтной карточкой для проталкивания (не нужно использовать банковскую,в случае поломки проблем будет больше). Самый сложный этап- это прокладка по шву стойки. Там самое плотное прилегание обшивки. Но опять же воспользуйтесь карточкой. Говорят, что на немецких авто самый узкий зазор.
После того, как этап прокладки кабеля по стойке пройден, нужно провести его под резиновым уплотнителем на двери до уровня бардачка. Дальше можно упростить себе задачу и провести кабель под ковриком с выводом на прикуриватель. Но, если вы хотите сделать все "красиво", то кабель можно спрятать за бардачком. Но тогда придется демонтировать бардачок и проводить кабель за ним.
Чтобы добиться максимального результата при прокладке кабеля, можно заменить стандартный USB-кабель на более длинный 3-х метровый, а также использовать дополнительное зарядное с двумя USB-входами для зарядки смартфона.
Удачи!
В современных автомобилях вход USB расположен в зеркалах заднего вида и поэтому прятать кабель нет нужды. Но в авто, имеющим не один год пробега, ое расположен внизу панели или даже в прикуривателе. Поэтому приходится кабель авторегистратора прятать с глаз долой.
Посмотрим, что можно сделать. Можно проложить кабель видеорегистратора, ничего не разбирая в машине. Если вы видели хоть раз, как вставляется лобовое стекло в автомобиле,то заметили, что между обшивкой и крышей достаточно места, чтобы поместить кабель, который незаметен со стороны салона. Вот принципиальная схема.
Найдите эту щель и аккуратно введите туда по краю стекла до правой стойки кабель регистратора. Воспользуйтесь здесь дисконтной карточкой для проталкивания (не нужно использовать банковскую,в случае поломки проблем будет больше). Самый сложный этап- это прокладка по шву стойки. Там самое плотное прилегание обшивки. Но опять же воспользуйтесь карточкой. Говорят, что на немецких авто самый узкий зазор.
После того, как этап прокладки кабеля по стойке пройден, нужно провести его под резиновым уплотнителем на двери до уровня бардачка. Дальше можно упростить себе задачу и провести кабель под ковриком с выводом на прикуриватель. Но, если вы хотите сделать все "красиво", то кабель можно спрятать за бардачком. Но тогда придется демонтировать бардачок и проводить кабель за ним.
Чтобы добиться максимального результата при прокладке кабеля, можно заменить стандартный USB-кабель на более длинный 3-х метровый, а также использовать дополнительное зарядное с двумя USB-входами для зарядки смартфона.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 25.11.20 - 15:37
ЕСЛИ ЗАМЕРЗ ЛЕД В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ
Иногда, в результате резкого понижения температуры, водители не успевают слить воду, находящуюся в бачке омывателя, и она замерзает. Для того, чтобы избавиться от льда и залить в бачок незамерзающую жидкость есть два способа.
Первый- это завести машину и затем, от теплого двигателя, лед сам разморозится. Но этот способ очень длительный, т.к. крыльчатка моторчика в бачке оттает самой последней.
Второй- нужна канистра пятилитровой зимней жидкости для омывания стекол. Дома ставите на газовую плиту таз с водой, куда ставите канистру с жидкостью и нагреваете ее. Не нужно доводить воду до кипения, иначе канистра расплавится. Как только жидкость нагреется, залить ее в бачок и через считанные минуты все будет разморожено.
И все-таки важно помнить, что незамерзайку нужно заливать своевременно, пока не наступили морозы, иначе замерзшая вода в бачке может привести к появлению трещин на нем и даже к разрушению бачка. Вот такой немудреный способ. Удачи!
Иногда, в результате резкого понижения температуры, водители не успевают слить воду, находящуюся в бачке омывателя, и она замерзает. Для того, чтобы избавиться от льда и залить в бачок незамерзающую жидкость есть два способа.
Первый- это завести машину и затем, от теплого двигателя, лед сам разморозится. Но этот способ очень длительный, т.к. крыльчатка моторчика в бачке оттает самой последней.
Второй- нужна канистра пятилитровой зимней жидкости для омывания стекол. Дома ставите на газовую плиту таз с водой, куда ставите канистру с жидкостью и нагреваете ее. Не нужно доводить воду до кипения, иначе канистра расплавится. Как только жидкость нагреется, залить ее в бачок и через считанные минуты все будет разморожено.
И все-таки важно помнить, что незамерзайку нужно заливать своевременно, пока не наступили морозы, иначе замерзшая вода в бачке может привести к появлению трещин на нем и даже к разрушению бачка. Вот такой немудреный способ. Удачи!
(Полноправные пользователи)
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Советы на каждый день
Отправлено: 25.11.20 - 16:34
Анатолич, твои советы явно повышают оптимизм. Большущее спасибо тебе.
[Исправлено: electro, 25.11.2020 - 16:35]
[Исправлено: electro, 25.11.2020 - 16:35]
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