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≡ «Грэпплинг и джиу-джитсу - в регионы» - спортивные звания и премии вручили единоборцам в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40392
«Грэпплинг и джиу-джитсу - в регионы» - спортивные звания и премии вручили единоборцам в Костанае
Отправлено: 25.11.20 - 15:54
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Спортсменов федераций грэпплинга UWW и джиу-джитсу Костанайской области награждали 24 ноября в офисе ТОО «Олжа Агро». Об этом сообщила пресс-служба Академии QAZAQBATYRY.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1328
Re: «Грэпплинг и джиу-джитсу - в регионы» - спортивные звания и...
Отправлено: 25.11.20 - 15:54
#1
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почему не в масках? где дистанция? или спортикам можно?
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