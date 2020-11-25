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≡ Такси ездят по ночам, продавцы торгуют без масок - 32 факта нарушения карантина зафиксировано за последние сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40391
Такси ездят по ночам, продавцы торгуют без масок - 32 факта нарушения карантина зафиксировано за последние сутки в Костанайской области
Отправлено: 25.11.20 - 13:25
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Среди всех случаев, зафиксированных мониторинговыми группами области за 24 ноября, чаще всего встречались нахождение на рабочих местах без масок, работа заведений в запрещенное время и нахождение на улице без необходимости после 22.00.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
81
Re: Такси ездят по ночам, продавцы торгуют без масок - 32 факта...
Отправлено: 25.11.20 - 13:25
#1
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Прямо герои!!
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