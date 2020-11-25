Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Такси ездят по ночам, продавцы торгуют без масок - 32 факта нарушения карантина зафиксировано за последние сутки в Костанайской области
Такси ездят по ночам, продавцы торгуют без масок - 32 факта нарушения карантина зафиксировано за последние сутки в Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать