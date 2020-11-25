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≡ Темп роста заболеваемости КВИ в Костанайской области снижается
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40391
Темп роста заболеваемости КВИ в Костанайской области снижается
Отправлено: 25.11.20 - 11:53
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За прошедшие сутки он составил 1,4%. В понедельник и воскресенье он был на уровне 1,5 и 1,6% соответственно. Всего за 24 ноября в Костанайской области зарегистрированы 66 случаев COVID-19.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4264
Re: Темп роста заболеваемости КВИ в Костанайской области...
Отправлено: 25.11.20 - 11:53
#1
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Меня записали на видео связь
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20461
Темп роста заболеваемости КВИ в Костанайской области снижается
Отправлено: 25.11.20 - 13:25
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Меня записали на видео связь

С кем видеосвязь?... :lol: :oops:
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