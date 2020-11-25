Прогноз на 5 дней
туман-9°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю-ЮВ, 3.5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Тобол" обыграл "Окжетпес" и упрочил свое лидерство в борьбе за серебро
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40390
"Тобол" обыграл "Окжетпес" и упрочил свое лидерство в борьбе за серебро
Отправлено: 25.11.20 - 08:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ФК "Тобол" одержал победу над "Окжетпесом" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу костанайской команды.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
565
Re: "Тобол" обыграл "Окжетпес" и упрочил...
Отправлено: 25.11.20 - 08:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана на 3-м месте, это скорее из-за слабой игры Астаны в этом году. Тобол слишком много терял очки, проигрывая Астане, Кайрату и т.д.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS