Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 921 из 921«1...919920921
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5823
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:23
#13801
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Скажи, нам. О чём нам - писАть.../


Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)



Цитата-/АААА то есть писать за акиматовских это оставаться и быть человеком? Ничего против Янговича, уважаю. Вот только не нужно его в свою шайку - лейку приписывать/


Фраза Типо против Йанга ниче не имею,но немного ему подн**у?) А кто говорит что за акиматовских писать или нет,он пишет объективно,не ставя себя в положение обиженного поухевшего которого выгнали злые акиматы) он среди шайки поуеховших самый адекватный,из местных акрос (пишет за акимат?) Иногда Алекс (очень иногда) добринцофф(вообще не видел чтобы писал что-то за акимат) и.т.д.


Или вы опять обиделись на что-то? Что Йанга человеком назвал а остальных ///?) У Гааги телефон всегда работает,звоните, жалуетесь)



Цитата-/Мы откроем ИПшки и будем писАть что скажу/


Йанг опять в твой огород камень,ИПшку свою хоть закрыл перед уездом?)



Цитата-/Но плата должна быть двойная - как иностранным специалистам/


Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)

[Исправлено: Iney, 24.11.2020 - 23:26]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:32
#13802
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)

Ну ладно, подождем еще - мое предложение в силе :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5823
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:35
#13803
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну ладно, подождем еще - мое предложение в силе/


Мое тоже) арбузы какие любите? Или может бананами высылать?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:36
#13804
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Зачикай, зачикай (подожди), Ахпер (братан), давай подружим,а?))
В знак примирения удалю любые три камента своих)) выбирайте))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:39
#13805
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,он пишет объективно,

Вот в этом и разница. ;-) привести пример вашей адекватности? :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:41
#13806
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пардон, объективности
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:44
#13807
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мое тоже) арбузы какие любите? Или может бананами высылать?)

Это будет намного дороже, из за стоимости доставки. Хотя если бы вы умели считать - сами бы поняли это))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:48
#13808
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)

И мне вы примерно то же сказали - в народных новостях Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело? ;-) :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5823
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:09
#13809
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В знак примирения удалю любые три камента своих)) выбирайте))/


Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)




Цитата-/привести пример вашей адекватности?/


Да любой мой коммент )



Цитата-/Пардон, объективности/


Да почти любой мой коммент)



Цитата-/Это будет намного дороже, из за стоимости доставки/


Оплата доставки на принимающей стороне)


Цитата-/Хотя если бы вы умели считать - сами бы поняли это/


И к чему этот инфопук?) Умнее вы не стали от этого)


Цитата-/Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело?/


От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)пишу что хочу,за вас не уверен) И да что остановились с новостями,публикуйте! И так флуд уже в труд мигрантах осталось НН ещё в это превратить

[Исправлено: abaika95, 25.11.2020 - 00:10]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:28
#13810
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)


Слава Дарвину, а я уж было подумал, что вы серчаете, на основании #13781 камента. Вы там как-то не очень культурно выразились ))

Цитата:
abaika95:
От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)


Пардоне муа сильвупле, да как я мог вообще такое подумать :oops: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:29
#13811
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И да что остановились с новостями,публикуйте!

Только после вас, сэр :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8640
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:32
#13812
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как поуеховшим таджикам платы не будет

Как то не очень звучит. С душком)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 01:23
#13813
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да почти любой мой коммент)

Ну что же плиз тогда ;-)
Цитата:
abaika95: Дааа там по другому было Мао и Хунвейбины и и расстрелы рабочих и репрессии) тоже надо?

По вашему именно это привело к росту экономики, как и в США индейцев?
Просто впук, не настроенный на дискуссию. На грани с комплексами.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2892
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 02:09
#13814
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спокойной ночи !
Профайл
Страница 921 из 921«1...919920921
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS