Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:23
Цитата-/Скажи, нам. О чём нам - писАть.../
Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)
Цитата-/АААА то есть писать за акиматовских это оставаться и быть человеком? Ничего против Янговича, уважаю. Вот только не нужно его в свою шайку - лейку приписывать/
Фраза Типо против Йанга ниче не имею,но немного ему подн**у?) А кто говорит что за акиматовских писать или нет,он пишет объективно,не ставя себя в положение обиженного поухевшего которого выгнали злые акиматы) он среди шайки поуеховших самый адекватный,из местных акрос (пишет за акимат?) Иногда Алекс (очень иногда) добринцофф(вообще не видел чтобы писал что-то за акимат) и.т.д.
Или вы опять обиделись на что-то? Что Йанга человеком назвал а остальных ///?) У Гааги телефон всегда работает,звоните, жалуетесь)
Цитата-/Мы откроем ИПшки и будем писАть что скажу/
Йанг опять в твой огород камень,ИПшку свою хоть закрыл перед уездом?)
Цитата-/Но плата должна быть двойная - как иностранным специалистам/
Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)
[Исправлено: Iney, 24.11.2020 - 23:26]
Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)
Цитата-/АААА то есть писать за акиматовских это оставаться и быть человеком? Ничего против Янговича, уважаю. Вот только не нужно его в свою шайку - лейку приписывать/
Фраза Типо против Йанга ниче не имею,но немного ему подн**у?) А кто говорит что за акиматовских писать или нет,он пишет объективно,не ставя себя в положение обиженного поухевшего которого выгнали злые акиматы) он среди шайки поуеховших самый адекватный,из местных акрос (пишет за акимат?) Иногда Алекс (очень иногда) добринцофф(вообще не видел чтобы писал что-то за акимат) и.т.д.
Или вы опять обиделись на что-то? Что Йанга человеком назвал а остальных ///?) У Гааги телефон всегда работает,звоните, жалуетесь)
Цитата-/Мы откроем ИПшки и будем писАть что скажу/
Йанг опять в твой огород камень,ИПшку свою хоть закрыл перед уездом?)
Цитата-/Но плата должна быть двойная - как иностранным специалистам/
Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)
[Исправлено: Iney, 24.11.2020 - 23:26]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:32
Цитата:
Ну ладно, подождем еще - мое предложение в силе
abaika95:
Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)
Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)
Ну ладно, подождем еще - мое предложение в силе
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:35
Цитата-/Ну ладно, подождем еще - мое предложение в силе/
Мое тоже) арбузы какие любите? Или может бананами высылать?)
Мое тоже) арбузы какие любите? Или может бананами высылать?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:36
Цитата:
Зачикай, зачикай (подожди), Ахпер (братан), давай подружим,а?))
В знак примирения удалю любые три камента своих)) выбирайте))
abaika95:
Зачикай, зачикай (подожди), Ахпер (братан), давай подружим,а?))
В знак примирения удалю любые три камента своих)) выбирайте))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:39
Цитата:
Вот в этом и разница. привести пример вашей адекватности?
abaika95:
,он пишет объективно,
,он пишет объективно,
Вот в этом и разница. привести пример вашей адекватности?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:41
Пардон, объективности
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:44
Цитата:
Это будет намного дороже, из за стоимости доставки. Хотя если бы вы умели считать - сами бы поняли это))
abaika95:
Мое тоже) арбузы какие любите? Или может бананами высылать?)
Мое тоже) арбузы какие любите? Или может бананами высылать?)
Это будет намного дороже, из за стоимости доставки. Хотя если бы вы умели считать - сами бы поняли это))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:48
Цитата:
И мне вы примерно то же сказали - в народных новостях Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело?
abaika95:
Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)
Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)
И мне вы примерно то же сказали - в народных новостях Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:09
Цитата-/В знак примирения удалю любые три камента своих)) выбирайте))/
Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)
Цитата-/привести пример вашей адекватности?/
Да любой мой коммент )
Цитата-/Пардон, объективности/
Да почти любой мой коммент)
Цитата-/Это будет намного дороже, из за стоимости доставки/
Оплата доставки на принимающей стороне)
Цитата-/Хотя если бы вы умели считать - сами бы поняли это/
И к чему этот инфопук?) Умнее вы не стали от этого)
Цитата-/Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело?/
От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)пишу что хочу,за вас не уверен) И да что остановились с новостями,публикуйте! И так флуд уже в труд мигрантах осталось НН ещё в это превратить
[Исправлено: abaika95, 25.11.2020 - 00:10]
Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)
Цитата-/привести пример вашей адекватности?/
Да любой мой коммент )
Цитата-/Пардон, объективности/
Да почти любой мой коммент)
Цитата-/Это будет намного дороже, из за стоимости доставки/
Оплата доставки на принимающей стороне)
Цитата-/Хотя если бы вы умели считать - сами бы поняли это/
И к чему этот инфопук?) Умнее вы не стали от этого)
Цитата-/Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело?/
От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)пишу что хочу,за вас не уверен) И да что остановились с новостями,публикуйте! И так флуд уже в труд мигрантах осталось НН ещё в это превратить
[Исправлено: abaika95, 25.11.2020 - 00:10]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:28
Цитата:
Слава Дарвину, а я уж было подумал, что вы серчаете, на основании #13781 камента. Вы там как-то не очень культурно выразились ))
Цитата:
Пардоне муа сильвупле, да как я мог вообще такое подумать
abaika95:
Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)
Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)
Слава Дарвину, а я уж было подумал, что вы серчаете, на основании #13781 камента. Вы там как-то не очень культурно выразились ))
Цитата:
abaika95:
От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)
От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)
Пардоне муа сильвупле, да как я мог вообще такое подумать
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:29
Цитата:
Только после вас, сэр
abaika95:
И да что остановились с новостями,публикуйте!
И да что остановились с новостями,публикуйте!
Только после вас, сэр
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 00:32
Цитата:
Как то не очень звучит. С душком)
abaika95:
Как поуеховшим таджикам платы не будет
Как поуеховшим таджикам платы не будет
Как то не очень звучит. С душком)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 01:23
Цитата:
Ну что же плиз тогда
Цитата:
По вашему именно это привело к росту экономики, как и в США индейцев?
Просто впук, не настроенный на дискуссию. На грани с комплексами.
abaika95:
Да почти любой мой коммент)
Да почти любой мой коммент)
Ну что же плиз тогда
Цитата:
abaika95: Дааа там по другому было Мао и Хунвейбины и и расстрелы рабочих и репрессии) тоже надо?
По вашему именно это привело к росту экономики, как и в США индейцев?
Просто впук, не настроенный на дискуссию. На грани с комплексами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2892
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.11.20 - 02:09
Всем спокойной ночи !
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать