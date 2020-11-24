Отправлено: - 00:28

abaika95:

Примерения кого с кем?) Я с вами вроде не враждую) просто иногда общаюсь от нечего делать)

abaika95:

От кого?) Если вы думаете что у меня какое-то начальство есть или ещё кто-то я давно вам уже писал об этом, за мной никто не стоит)

Цитата:Слава Дарвину, а я уж было подумал, что вы серчаете, на основании #13781 камента. Вы там как-то не очень культурно выразились ))Цитата:Пардоне муа сильвупле, да как я мог вообще такое подумать