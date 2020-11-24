Отправлено: - 23:48

abaika95:

Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)

Цитата:И мне вы примерно то же сказали - в народных новостях Канадские новости публиковать. Ну я так и сделал. Вам за это не сильно влетело?