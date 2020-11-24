Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 23:23
Цитата-/Скажи, нам. О чём нам - писАть.../
Вроде давно уже говорил,в Германии пишите о чем хотите) здесь пишите о Германии)
Цитата-/АААА то есть писать за акиматовских это оставаться и быть человеком? Ничего против Янговича, уважаю. Вот только не нужно его в свою шайку - лейку приписывать/
Фраза Типо против Йанга ниче не имею,но немного ему подн**у?) А кто говорит что за акиматовских писать или нет,он пишет объективно,не ставя себя в положение обиженного поухевшего которого выгнали злые акиматы) он среди шайки поуеховших самый адекватный,из местных акрос (пишет за акимат?) Иногда Алекс (очень иногда) добринцофф(вообще не видел чтобы писал что-то за акимат) и.т.д.
Или вы опять обиделись на что-то? Что Йанга человеком назвал а остальных ///?) У Гааги телефон всегда работает,звоните, жалуетесь)
Цитата-/Мы откроем ИПшки и будем писАть что скажу/
Йанг опять в твой огород камень,ИПшку свою хоть закрыл перед уездом?)
Цитата-/Но плата должна быть двойная - как иностранным специалистам/
Как поуеховшим таджикам платы не будет) арбузами вышлем)
[Исправлено: Iney, 24.11.2020 - 23:26]