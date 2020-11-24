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≡ Среди заболевших лидирует Костанай - хроника пандемии за прошедшие сутки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40388
Среди заболевших лидирует Костанай - хроника пандемии за прошедшие сутки
Отправлено: 24.11.20 - 10:59
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По данным областного информационного штаба, за 23 ноября в Костанайской области зарегистрированы 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,5%.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
564
Re: Среди заболевших лидирует Костанай - хроника пандемии за...
Отправлено: 24.11.20 - 10:59
#1
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В автобусах не одевают маски. В магазинах мелких (в подвалах) тоже
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
489
Среди заболевших лидирует Костанай - хроника пандемии за прошедшие сутки
Отправлено: 24.11.20 - 23:09
#2
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Цитата:
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40518
- здесь 77, а в текущей новости - 70, так какой чертовой матери прирост?? А, оперштаб? К чему клоните? :[ :-x :-x :-x
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