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≡ Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40388
Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 13:29
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Добрый день! Однажды скопилось у меня купюр ветхих 200 и 500 с изображением руки на целых 2 300 тенге. По случаю проходил мимо Нацбанка в Костанае и решил обменять ветхие на новые купюры.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
786
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 13:29
#1
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С банками понятно, там деньги все посчитаны, да и люди привыкшие относятся, как к обычной работе. Хотя, судя по новостям, иногда соблазн у них все же берет верх над разумом. Мне больше интересно, как проходят изъятия неучтенных "непосильно нажитых" миллионов/миллиардов у каких-нибудь губеров или полковников и т.п.? Неужели никто в такие моменты "нечаянно" не прихватит пачку-другую денег?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4263
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 14:30
#2
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Помню, таксовал я в одно время, так клиента подвозил в Сбербанк и пришлось задержаться в ожидании заказа по индрайверу. Вдруг откуда не возьмись приехала инкассаторская машина и остановилась прямо передо мной, а место было прямо у заднего прохода в банк. Двое гарных хлопцев стали таскать мешки денег прямо перед моим носом. Возможно кто-то продумает как протянуть руки до халявный денег достаточно снайпера из соседней многоэтажки и какого-либо авто с бандитами в салоне
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5816
Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 14:31
#3
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Цитата-/Мне больше интересно, как проходят изъятия неучтенных "непосильно нажитых" миллионов/миллиардов у каких-нибудь губеров или полковников и т.п.? Неужели никто в такие моменты "нечаянно" не прихватит пачку-другую денег?/



Опись проходит и все купюры маркуируються,возьми пачку другую и сумма не будет биться с той что Губер на суде скажет)
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
263
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 17:19
#4
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Банк отправил вопрос проверить эти данные...т
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2116
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 19:01
#5
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Наверное созерцание "бабла" пробудило в denfostrЕ не задействованные ранее таланты: очень красочно описано сие хожение в банк и обуревавшие его чувства! И грамотности прибавилось!:lol:
Прогрессируете, denfostr! :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2116
Re: Прогулка по Нацбанку, или До миллиарда руку протянуть
Отправлено: 24.11.20 - 19:18
#6
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Кстати, вспомнился случай, произошедший в советское время, рассказанный очевидцем
На территории нашего мясокомбината в укромном местечке была найдена крупная сумма денежек, банкноты были уже изрядно подпорчены. Человек, нашедший сие богатство, оказался порядочным и вызвал милицию. Всё было описано, зарегистрировано и сдано в госбанк.
Через некоторое время очевидец узнаёт, что муж его сотрудницы, милиционер, задержан при попытке обменять в банке банкноты, точно так же подпорченные (а может, и по номерам из той же серии), как и мясокомбинатовские! :-)
Вот не устоял мужик!Слаб оказался не только на халяву, но и на мозги: попёр менять эти денежки в единственный имеющийся банк, да и время не достаточно выждав.Банковские тут же сообщили в органы!
Жена, после огласки,мгновенно уволилась, дальнейшая судьба мужа не известна8-)
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