Отправлено: - 19:18

Кстати, вспомнился случай, произошедший в советское время, рассказанный очевидцемНа территории нашего мясокомбината в укромном местечке была найдена крупная сумма денежек, банкноты были уже изрядно подпорчены. Человек, нашедший сие богатство, оказался порядочным и вызвал милицию. Всё было описано, зарегистрировано и сдано в госбанк.Через некоторое время очевидец узнаёт, что муж его сотрудницы, милиционер, задержан при попытке обменять в банке банкноты, точно так же подпорченные (а может, и по номерам из той же серии), как и мясокомбинатовские!Вот не устоял мужик!Слаб оказался не только на халяву, но и на мозги: попёр менять эти денежки в единственный имеющийся банк, да и время не достаточно выждав.Банковские тут же сообщили в органы!Жена, после огласки,мгновенно уволилась, дальнейшая судьба мужа не известна