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Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40388
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 14:44
Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Казахстан возьмет два займа на сумму более 1,5 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом. Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4263
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 14:44
На моей памяти несколько лет назад Елбасы сам персонально ездил в Поднебесную и просил десять лярдов , тоже для экономики страны, тоже говорили будем отдавать с бюджета. Это что же получается, мои дети и внуки будут работать чтобы только отдавать долги???
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 80
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 15:04
Позанимают миллиарды,а оно нам надо? Долг будут собирать штрафами с народа?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20451
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 15:05
А чё? Разбогатеете...
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 80
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 15:38
С этими долбоящерами разбогатеешь!!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13373
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 16:13
Цитата:
У долбоящеров всегда кто-то виноват, но никогда не они сами.
Охотник:
С этими долбоящерами разбогатеешь!!
С этими долбоящерами разбогатеешь!!
У долбоящеров всегда кто-то виноват, но никогда не они сами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 104
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 16:25
Этож скока денюжков распилят!
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 16:58
Казахстан никогда не станет великим или хотя бы страной которую есть за что уважать, пока казнокрады правят балом и загоняют страну в долги.
Не пойму одного, почему воруют они у меня, стыдно мне, а им по...?
Не пойму одного, почему воруют они у меня, стыдно мне, а им по...?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5816
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 17:30
Цитата-/У долбоящеров всегда кто-то виноват, но никогда не они сами./
А зачем обвинять себя, если новости постоянно впихивают тебе идею что виноваты все вокруг?)
Цитата-/ Казахстан никогда не станет великим или хотя бы страной которую есть за что уважать, пока казнокрады правят балом и загоняют страну в долги./
Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас" я к тому что везде есть частное недовольство и везде есть частное казнокрадство,даже боюсь сказать в США воруют и также многие не уважают свою страну !! НО караван идёт как говорится дальше.....
А зачем обвинять себя, если новости постоянно впихивают тебе идею что виноваты все вокруг?)
Цитата-/ Казахстан никогда не станет великим или хотя бы страной которую есть за что уважать, пока казнокрады правят балом и загоняют страну в долги./
Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас" я к тому что везде есть частное недовольство и везде есть частное казнокрадство,даже боюсь сказать в США воруют и также многие не уважают свою страну !! НО караван идёт как говорится дальше.....
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 18:17
Цитата:
Я знаю что воруют везде, но я живу в Казахстане и вопрос в принципе риторический.
Просто у нас вообще какой то армагеддец и абздольц, ковром страну накрыло.
Я однажды в конце 90х хапнул этого дерьма, сплюнул и решил жить не замечая.
Получалось долго, но они меня нашли и заставляют смотреть и аплодировать.
Критическая масса уже есть, только вот как у Высоцкого
"Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков."
abaika95:
Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас"
Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас"
Я знаю что воруют везде, но я живу в Казахстане и вопрос в принципе риторический.
Просто у нас вообще какой то армагеддец и абздольц, ковром страну накрыло.
Я однажды в конце 90х хапнул этого дерьма, сплюнул и решил жить не замечая.
Получалось долго, но они меня нашли и заставляют смотреть и аплодировать.
Критическая масса уже есть, только вот как у Высоцкого
"Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков."
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 20:30
Цитата:
Так это вы переименовали Затоболовкой в Тобыл?
Интересно, а слоклько лярдов обошлись все переименования, включая города и улицы?))
peshexod:
Получалось долго, но они меня нашли и заставляют смотреть и аплодировать.
Получалось долго, но они меня нашли и заставляют смотреть и аплодировать.
Так это вы переименовали Затоболовкой в Тобыл?
Интересно, а слоклько лярдов обошлись все переименования, включая города и улицы?))
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 20:31
Цитата:
Вернули долг? Или Китайцам нужны не деньги, а что-то посущественнее взамен?)
сайлау курманов:
На моей памяти несколько лет назад Елбасы сам персонально ездил в Поднебесную и просил десять лярдов ,
На моей памяти несколько лет назад Елбасы сам персонально ездил в Поднебесную и просил десять лярдов ,
Вернули долг? Или Китайцам нужны не деньги, а что-то посущественнее взамен?)
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 20:33
Цитата:
А на моей памяти он в Штаты летал, и связывали этот визит с Нац фондом. 24 лярда вроде. Их и используйте на борьбу с ковидом)
сайлау курманов:
А на моей памяти он в Штаты летал, и связывали этот визит с Нац фондом. 24 лярда вроде. Их и используйте на борьбу с ковидом)
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