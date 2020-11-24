Отправлено: - 18:17

abaika95:

Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас"

Цитата:Я знаю что воруют везде, но я живу в Казахстане и вопрос в принципе риторический.Просто у нас вообще какой то армагеддец и абздольц, ковром страну накрыло.Я однажды в конце 90х хапнул этого дерьма, сплюнул и решил жить не замечая.Получалось долго, но они меня нашли и заставляют смотреть и аплодировать.Критическая масса уже есть, только вот как у Высоцкого