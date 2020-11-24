Отправлено: - 14:41

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40529 объединить данные о нарушителях правил дорожного движения в единую базу, чтобы ранее лишённым водительских прав нарушителям не выдавали страховые полисы; Источник:

Цитата:Во здорово! ДТП. Виноват водитель, которому не дали полис страхования. Теперь потерпевшая сторона через суд сколько лет будет ждать денежных средств на восстановление своего авто? А если у виновника официально ничего нет из не движимого имущества и денежных средств? Тогда что?