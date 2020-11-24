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Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские права: сами полицейские не могут на них ответить
Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские права: сами полицейские не могут на них ответить
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