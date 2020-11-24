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≡  Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские права: сами полицейские не могут на них ответить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40388
Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские права: сами полицейские не могут на них ответить
Отправлено: 24.11.20 - 14:03
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Депутат мажилиса Дархан Мынбай направил запрос на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с просьбой пересмотреть вопросы экзамена на получение водительского удостоверения и ужесточить правила для лишённых водительских прав граждан.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1756
Re: Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские...
Отправлено: 24.11.20 - 14:03
#1
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ABS, SRS, ASC...это же автоматические системы! Чего надо про них знать?! Что они должны быть исправны? И для этого надо на техосмотр машину регулярно загонять?
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
116
Re: Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские...
Отправлено: 24.11.20 - 14:41
#2
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Цитата:
объединить данные о нарушителях правил дорожного движения в единую базу, чтобы ранее лишённым водительских прав нарушителям не выдавали страховые полисы; Источник:

Во здорово! ДТП. Виноват водитель, которому не дали полис страхования. Теперь потерпевшая сторона через суд сколько лет будет ждать денежных средств на восстановление своего авто? А если у виновника официально ничего нет из не движимого имущества и денежных средств? Тогда что?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4263
Re: Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские...
Отправлено: 24.11.20 - 14:54
#3
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Зачем очевидные вещи прописывать на экзаменационные вопросы, ведь главной задачей любого тестирования знать правила поведения на дороге.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
104
Re: Депутат просит изменить вопросы экзамена на водительские...
Отправлено: 24.11.20 - 16:42
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
едь главной задачей любого тестирования знать правила поведения на дороге.

И это факт! Резину и ту сами не меняем.
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