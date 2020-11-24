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≡ Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40388
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 14:44
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Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Казахстан возьмет два займа на сумму более 1,5 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом. Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4263
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 14:44
#1
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На моей памяти несколько лет назад Елбасы сам персонально ездил в Поднебесную и просил десять лярдов , тоже для экономики страны, тоже говорили будем отдавать с бюджета. Это что же получается, мои дети и внуки будут работать чтобы только отдавать долги???
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
80
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 15:04
#2
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Позанимают миллиарды,а оно нам надо? Долг будут собирать штрафами с народа?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20451
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 15:05
#3
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А чё? Разбогатеете... :lol: ;-)
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
80
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 15:38
#4
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С этими долбоящерами разбогатеешь!!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13373
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 16:13
#5
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Цитата:
Охотник:
С этими долбоящерами разбогатеешь!!

У долбоящеров всегда кто-то виноват, но никогда не они сами.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
104
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 16:25
#6
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Этож скока денюжков распилят!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3732
Re: Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с...
Отправлено: 24.11.20 - 16:58
#7
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Казахстан никогда не станет великим или хотя бы страной которую есть за что уважать, пока казнокрады правят балом и загоняют страну в долги.
Не пойму одного, почему воруют они у меня, стыдно мне, а им по...?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5816
Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Отправлено: 24.11.20 - 17:30
#8
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Цитата-/У долбоящеров всегда кто-то виноват, но никогда не они сами./



А зачем обвинять себя, если новости постоянно впихивают тебе идею что виноваты все вокруг?)




Цитата-/ Казахстан никогда не станет великим или хотя бы страной которую есть за что уважать, пока казнокрады правят балом и загоняют страну в долги./



Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас" я к тому что везде есть частное недовольство и везде есть частное казнокрадство,даже боюсь сказать в США воруют и также многие не уважают свою страну !! НО караван идёт как говорится дальше.....
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