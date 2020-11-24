Казахстан займет 1,5 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом

Отправлено: - 17:30

Цитата-/У долбоящеров всегда кто-то виноват, но никогда не они сами./







А зачем обвинять себя, если новости постоянно впихивают тебе идею что виноваты все вокруг?)









Цитата-/ Казахстан никогда не станет великим или хотя бы страной которую есть за что уважать, пока казнокрады правят балом и загоняют страну в долги./







Вот точно такой же коммент можно прочитать на любом российском паблике о России) я не к тому что "а смотрите у них хуже чем у нас" я к тому что везде есть частное недовольство и везде есть частное казнокрадство,даже боюсь сказать в США воруют и также многие не уважают свою страну !! НО караван идёт как говорится дальше.....