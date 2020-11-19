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≡ Как журналист «НГ» на пикет ходил...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40387
Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 00:56
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Поможет ли акция у стен облакимата получить данные о коронавирусной пневмонии? 17 сентября, в 15.00, я вышел на одиночный пикет. Требования были предельно краткие: ежедневно предоставлять «Нашей Газете» данные о заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Бороться за правду таким способом меня вынудило тотальное и многомесячное молчание госорганов. Все запросы издания в управление здравоохранения и акиму области, а также жалоба министру здравоохранения РК не дали нужного результата. Всего нам удалось добиться хоть каких-то ответов трижды. За почти три месяца переписки! Однако и эти цифры вызвали немало вопросов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2891
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 00:56
#1
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17 сентября, в 15.00, я вышел на одиночный пикет _-_-_-_На пикет я вышел во вторник, 17 ноября, ровно в 15.00-_-_-_-Тезка , так когда же все же вышел???
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
106
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 03:33
#2
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Молодец,Георгий! Уважаю за гражданскую позицию и смелость в нашем...!
Неожиданно, практически всегда журналисты в СМИ только освещают события, скажем более нейтральны, а здесь отстаивает свое право и принципиален.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
208
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 04:47
#3
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Не Джулиан Ассанж в свои лучшие годы, но и время еще есть.
P.S. Токаевым четко прикрылся, вовремя он выступил :)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5811
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 09:43
#4
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Ну что эти вот?) Пикеты,плакатики какой-то прошлый век


Сейчас надо видосиком, кроиться миру в черепе



Записываете видос желательно долгий, где на камеру изливаете все свои претензии и выставляете в соц сетях, народ сразу накинется как на кость! А там чтобы не было социального взрыва, чиновники вам все принесут и дадут)

На край если не поможет можно объявить всей редакции голодовку и не выход на работу! Вот тогда акимат занервинчает)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7049
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 09:58
#5
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Цитата:
если прохожий проявляет сочувствие к моим требованиям, то он присоединяется к пикету и, соответственно, превращает его в митинг.

Навеяло... Петя ушел на митинг, а Митя ушел на петтинг)

Солнце уже в зените - надо бы вам заметить.
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.

Петя счастливей Мити? Митя счастливей Пети?
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.

Хочется расспросить их: кто ж из вас? Эй, ответьте!
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.

День в полноте развитья - вечер готов он встретить.
Петя ушёл на митинг. Митя ушёл на петтинг.

Петю в газете зрите. Митю там не заметить.
Петя ходил на митинг. Митя ходил на петтинг.

Вы, вероятно, спите, Зная о сём аспекте:
Петя сходил на митинг. Митя сходил на петтинг.

Может такое выйти? Думы туман развейте:
Митя уйдёт на митинг, Петя уйдёт на петтинг?

Мне не достанет прыти. Не надлежит посметь мне:
С Петей пойти на митинг. С Митей уйти на петтинг.

Массу больших открытий, песен - не перепеть их -
Пете приносит митинг, Мите приносит петтинг.

Стоит во двор мне выйти, нате вам - обух с плетью!
Петя - опять на митинг! Митя - опять на петтинг!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
564
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 20.11.20 - 09:38
#6
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Как же они боятся митингов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5811
Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 20.11.20 - 10:49
#7
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Цитата-/Как же они боятся митингов/


Так боятся что разрешают их, что в Алмате, что у нас уже ЦЕЛЫЙ пикет!)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
601
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 24.11.20 - 11:33
#8
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Цитата:
Гога:
17 сентября, в 15.00

Исправили. Спасибо
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