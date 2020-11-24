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≡ Два человека погибли во время пожара в частном доме в Рудном. Их родственники просят помощи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40387
Два человека погибли во время пожара в частном доме в Рудном. Их родственники просят помощи
Отправлено: 24.11.20 - 09:58
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Одноэтажный частый доме на ул. Майлина сгорел в субботу, 21 ноября. В нем погибли Олег Семячкин и его младший сын Дима. "Сгорело абсолютно всё. От дома осталась одна стена", - рассказала "НГ" вдова Олега Алена СЕМЯЧКИНА.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1038
Re: Два человека погибли во время пожара в частном доме в...
Отправлено: 24.11.20 - 09:58
#1
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Противогаз от угарного газа не защитит. Нужны специальные фильтры.
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