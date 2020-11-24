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Два человека погибли во время пожара в частном доме в Рудном. Их родственники просят помощи
Два человека погибли во время пожара в частном доме в Рудном. Их родственники просят помощи
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