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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 01:08
Цитата:
Я сейчас чувствую себя очень подавленным))
Цитата:
Об этом мы наврятли узнаем - сам процесс же на видео записывается - народ боится публикации этих видеозаписей, вот и молчит.
Цитата:
Так мы продолжаем, или как?
Цитата:
А че так? А.. там анонимно.)
abaika95: задавит адеквата своей агрессивной глупостью)
Я сейчас чувствую себя очень подавленным))
Цитата:
abaika95:
Много кого на бутылку посадили за плохие комменты?
Много кого на бутылку посадили за плохие комменты?
Об этом мы наврятли узнаем - сам процесс же на видео записывается - народ боится публикации этих видеозаписей, вот и молчит.
Цитата:
abaika95:
Нет выше уже объяснил
Нет выше уже объяснил
Так мы продолжаем, или как?
Цитата:
abaika95:
а захотят поныть выйдут в Инстаграм но точно не на форум пойдут)
а захотят поныть выйдут в Инстаграм но точно не на форум пойдут)
А че так? А.. там анонимно.)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 01:16
Цитата:
Был тут один агрессивно-глупый профи - ушел прям перед вашим приходом, даже не знаю - успел ли эстафетную палочку вам передать, или вы на пороге разминулись
abaika95:
профи нытиком просто потомучто нытик задавит адеквата своей агрессивной глупостью)
профи нытиком просто потомучто нытик задавит адеквата своей агрессивной глупостью)
Был тут один агрессивно-глупый профи - ушел прям перед вашим приходом, даже не знаю - успел ли эстафетную палочку вам передать, или вы на пороге разминулись
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7589
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 02:19
Цитата:
В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на такой скорости iptv не тянет,а если и потянет то никак не в HD,и уж тем более в 4к,поэтому либо старый добрый шаринг,либо любой оператор спутникового тв.
maxsaf:
У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены
У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены
В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на такой скорости iptv не тянет,а если и потянет то никак не в HD,и уж тем более в 4к,поэтому либо старый добрый шаринг,либо любой оператор спутникового тв.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 03:20
Цитата:
Значит нужно вернуть и статус и наименование. Сначала вроде требования необходимые для статуса города создают, а потом статус присваивают, но не наоборот.
Добринцофф:
В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на
В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на
Значит нужно вернуть и статус и наименование. Сначала вроде требования необходимые для статуса города создают, а потом статус присваивают, но не наоборот.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20448
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 13:20
Цитата:
Не повезло - детишкам...
abaika95:
У меня супруга и дети есть,
У меня супруга и дети есть,
Не повезло - детишкам...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 13:30
Цитата-/сейчас чувствую себя очень подавленным/
Глупое передергивание ) ну а что ещё было ожидать,дет сад казюлька)
Цитата-/народ боится публикации этих видеозаписей, вот и молчит./
Так молчИт, что вся инста и Фейсбук в нытье,все бутылочники?)
Цитата-/А.. там анонимно/
Тут тоже не с паспортными данными,в инсте кстати большинство от личных страниц понос льют) бутолок не боятся? Расскажите им о своем открытии)
Цитата-/Был тут один агрессивно-глупый профи/
Почему был? Их тут минимум 10-15 осталось и даже с разных стран ближнего и дальнего зарубежья)
Цитата-/Не повезло - детишкам/
Конечно не повезло,папку не видят сутками, потомучто папка объясняет разным старперам что они старперы)))
Глупое передергивание ) ну а что ещё было ожидать,дет сад казюлька)
Цитата-/народ боится публикации этих видеозаписей, вот и молчит./
Так молчИт, что вся инста и Фейсбук в нытье,все бутылочники?)
Цитата-/А.. там анонимно/
Тут тоже не с паспортными данными,в инсте кстати большинство от личных страниц понос льют) бутолок не боятся? Расскажите им о своем открытии)
Цитата-/Был тут один агрессивно-глупый профи/
Почему был? Их тут минимум 10-15 осталось и даже с разных стран ближнего и дальнего зарубежья)
Цитата-/Не повезло - детишкам/
Конечно не повезло,папку не видят сутками, потомучто папка объясняет разным старперам что они старперы)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 14:13
Цитата:
Потенциальные
abaika95:
вся инста и Фейсбук в нытье,все бутылочники?)
вся инста и Фейсбук в нытье,все бутылочники?)
Потенциальные
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 14:18
Цитата:
Вас и туда поставили за порядком следить? М-да, и как только вы все успеваете? Я вот ни по фейсам, ни по инсте не тусуюсь. НГ рулит
abaika95:
что вся инста и Фейсбук в нытье
что вся инста и Фейсбук в нытье
Вас и туда поставили за порядком следить? М-да, и как только вы все успеваете? Я вот ни по фейсам, ни по инсте не тусуюсь. НГ рулит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2113
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 14:58
//а вы что тут "торчите"?//
Я с февраля 17 г написала около 2-х тыс. постов, а Абайка с марта 19 г. накропал почти 6 тыс.
Откуда такая плодовитость? И сколько же надо времени для этой писанины?
Торчит!
И "детей" забросил, и "супругу"!
Точно, как Паниковского, девушки не любят! Надеюсь, в баню-то ходить время есть?
Я с февраля 17 г написала около 2-х тыс. постов, а Абайка с марта 19 г. накропал почти 6 тыс.
Откуда такая плодовитость? И сколько же надо времени для этой писанины?
Торчит!
И "детей" забросил, и "супругу"!
Точно, как Паниковского, девушки не любят! Надеюсь, в баню-то ходить время есть?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 15:32
Цитата-/Потенциальные/
Бедные) предупредите их а то по краю ходят)
Цитата-/Вас и туда поставили за порядком следить? М-да, и как только вы все успеваете? Я вот ни по фейсам, ни по инсте не тусуюсь. НГ рулит/
А ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)
Цитата-/Я с февраля 17 г написала около 2-х тыс. постов, а Абайка с марта 19 г. накропал почти 6 тыс.Откуда такая плодовитость? И сколько же надо времени для этой писанины?/
О комменты уже считаем) А у Алекса посчитали его комменты в одно слово?)
Цитата-/Торчит!И "детей" забросил, и "супругу"!Точно, как Паниковского, девушки не любят! Надеюсь, в баню-то ходить время есть?/
Можно совмещать,сидеть в бане и на форуме или для вас это что-то сверхеественное ?)
Бедные) предупредите их а то по краю ходят)
Цитата-/Вас и туда поставили за порядком следить? М-да, и как только вы все успеваете? Я вот ни по фейсам, ни по инсте не тусуюсь. НГ рулит/
А ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)
Цитата-/Я с февраля 17 г написала около 2-х тыс. постов, а Абайка с марта 19 г. накропал почти 6 тыс.Откуда такая плодовитость? И сколько же надо времени для этой писанины?/
О комменты уже считаем) А у Алекса посчитали его комменты в одно слово?)
Цитата-/Торчит!И "детей" забросил, и "супругу"!Точно, как Паниковского, девушки не любят! Надеюсь, в баню-то ходить время есть?/
Можно совмещать,сидеть в бане и на форуме или для вас это что-то сверхеественное ?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.11.20 - 21:53
А что случилось со сборкой электромобилей?
а то нашёл тут за 2018-ый го.
А где мобили то с бибиками?
А где мобили то с бибиками?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.11.20 - 22:01
Цитата:
Ну не знаю, я как то вот живу без блох в свитере и прочеих ФБ, ВК.
abaika95:
А ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)
А ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)
Ну не знаю, я как то вот живу без блох в свитере и прочеих ФБ, ВК.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.11.20 - 22:20
Цитата:
Ну прямо "никуда без них" - это сильное преувеличение. Насчёт месенджероа - можно согласиться частично - в работе помогает,но далеко не во всех профессиях. А социальные сети - это развлечения больше.
abaika95:
ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)
ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)
Ну прямо "никуда без них" - это сильное преувеличение. Насчёт месенджероа - можно согласиться частично - в работе помогает,но далеко не во всех профессиях. А социальные сети - это развлечения больше.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.11.20 - 00:13
Цитата:
Да перестаньте, скукотища там. НГ рулит
Victor Yang:
А социальные сети - это развлечения больше.
А социальные сети - это развлечения больше.
Да перестаньте, скукотища там. НГ рулит
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