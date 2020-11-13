Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40383
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
Проехал в Костанае по улице Павлова а сторону Каирбекова через перекресток по Абая (видно на фото), там установлен знак "Уступи дорогу" и в кругу на синем фоне белая горизонтальная стрелка, указывающая направо. Такого знака в ПДД не существует.
Читать новость
Читать новость
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 14.11.20 - 01:06
Цитата:
Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?
maxsaf:
Я:-"Давайте я заплачу "штраф" на месте и дальше поеду"
Я:-"Давайте я заплачу "штраф" на месте и дальше поеду"
Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 14.11.20 - 01:56
Цитата:
Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности, по сравнению с Кустанаем их тут как-будто вообще нет. Раз в месяц может встречаются, просто едут куда-то по делам.
Сыкымы:
Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?
Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?
Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности, по сравнению с Кустанаем их тут как-будто вообще нет. Раз в месяц может встречаются, просто едут куда-то по делам.
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 14.11.20 - 02:02
Где-то была инфа, что в Канаде полицейских на душу населения примерно в 3 раза меньше, чем в Казахстане, а по ощущениям - как будто именно дорожных инспекторов убрали, а охраняющих правопорядок полицейских - оставили))
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 14.11.20 - 18:12
Цитата:
А если бы остановили за реальное нарушение - рискнул бы предложить "разрулить на месте"? Какое желание пересилило бы - признать нарушение, оплатить штраф и получить штрафные баллы в свой "послужной" список или предложить копам взятку, чтобы замять неприятный инцидент без последствий?
maxsaf:
Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности
Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности
А если бы остановили за реальное нарушение - рискнул бы предложить "разрулить на месте"? Какое желание пересилило бы - признать нарушение, оплатить штраф и получить штрафные баллы в свой "послужной" список или предложить копам взятку, чтобы замять неприятный инцидент без последствий?
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 15.11.20 - 23:20
Цитата:
Я бы не стал пытаться дать взятку. Я не нарушаю в принципе там где очевидно. Но если бы нарушил, например, там где знак не очень видно, или что-то не понятное - я бы точно попытался обьяснить - тут могут ограничиться предупреждением, если нарушитель не злостный. Если не видно знак - они постараются исправить
Сыкымы:
Я бы не стал пытаться дать взятку. Я не нарушаю в принципе там где очевидно. Но если бы нарушил, например, там где знак не очень видно, или что-то не понятное - я бы точно попытался обьяснить - тут могут ограничиться предупреждением, если нарушитель не злостный. Если не видно знак - они постараются исправить
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 15.11.20 - 23:23
Еще был случай - знакомый вез жену в аэропорт, попал на камеру на красный. Ему пришел штраф и вызов в суд. Он попытался обьяснить спешку - штраф уменьшили в три раза
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7589
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 16.11.20 - 00:18
Цитата:
Наивные канадцы,если бы у нас так штрафы снижали,то все бы ездили в аэропорт,на вокзал и срочно в роддом с беременной супругой.
maxsaf:
Еще был случай - знакомый вез жену в аэропорт, попал на камеру на красный. Ему пришел штраф и вызов в суд. Он попытался обьяснить спешку - штраф уменьшили в три раза
Еще был случай - знакомый вез жену в аэропорт, попал на камеру на красный. Ему пришел штраф и вызов в суд. Он попытался обьяснить спешку - штраф уменьшили в три раза
Наивные канадцы,если бы у нас так штрафы снижали,то все бы ездили в аэропорт,на вокзал и срочно в роддом с беременной супругой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9831
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 16.11.20 - 09:04
Цитата:
maxsaf: Еще был случай - знакомый вез жену в аэропорт, попал на камеру на красный. Ему пришел штраф и вызов в суд. Он попытался обьяснить спешку - штраф уменьшили в три разаСо мной тоже такой же был случай. Так же как то, я летел и попался экипажу на камеру. превышение скорости. Я им объяснил что спешу, а не просто так. Так они мне на месте уменьшили штраф в три раза:)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1963
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 16.11.20 - 11:07
Цитата:
А чо, так можно было???
Vit:
Я им объяснил что спешу, а не просто так. Так они мне на месте уменьшили штраф в три раза
Я им объяснил что спешу, а не просто так. Так они мне на месте уменьшили штраф в три раза
А чо, так можно было???
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 262
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 22.11.20 - 06:32
А мне думается,что такая полиция мне не нужна. Она во-первых,не выполнила свои обязанности.так она может и нарушивших отпустить или применить к ним менее страшную статью. Да,кстати,а что там с этой сбившей? Что-то тишина. Так значит, старые знаки тоже действительны,как например купюры 500-Ки с рукой? А чего ж тогда не оставили с советских времён знаки?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 262
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 23.11.20 - 23:51
Твари таки выписали штраф,только нарушили при этом все что можно.
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 24.11.20 - 00:03
Цитата:
Выходит что выполнила, значит нужна. ))
Сколько штраф?
denfostr:
А мне думается,что такая полиция мне не нужна. Она во-первых,не выполнила свои обязанности
А мне думается,что такая полиция мне не нужна. Она во-первых,не выполнила свои обязанности
Выходит что выполнила, значит нужна. ))
Сколько штраф?
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 24.11.20 - 00:04
Цитата:
Они форум тоже читают))
denfostr:
Твари таки выписали штраф,только нарушили при этом все что можно.
Твари таки выписали штраф,только нарушили при этом все что можно.
Они форум тоже читают))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать