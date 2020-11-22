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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 01:08
#13756
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Цитата:
abaika95: задавит адеквата своей агрессивной глупостью)

Я сейчас чувствую себя очень подавленным))

Цитата:
abaika95:
Много кого на бутылку посадили за плохие комменты?

Об этом мы наврятли узнаем - сам процесс же на видео записывается - народ боится публикации этих видеозаписей, вот и молчит.


Цитата:
abaika95:
Нет выше уже объяснил

Так мы продолжаем, или как? 8-)

Цитата:
abaika95:
а захотят поныть выйдут в Инстаграм но точно не на форум пойдут)

А че так? А.. там анонимно.)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 01:16
#13757
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Цитата:
abaika95:
профи нытиком просто потомучто нытик задавит адеквата своей агрессивной глупостью)

Был тут один агрессивно-глупый профи - ушел прям перед вашим приходом, даже не знаю - успел ли эстафетную палочку вам передать, или вы на пороге разминулись :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7589
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 02:19
#13758
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Цитата:
maxsaf:
У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены

В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на такой скорости iptv не тянет,а если и потянет то никак не в HD,и уж тем более в 4к,поэтому либо старый добрый шаринг,либо любой оператор спутникового тв.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 03:20
#13759
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Цитата:
Добринцофф:
В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на

Значит нужно вернуть и статус и наименование. Сначала вроде требования необходимые для статуса города создают, а потом статус присваивают, но не наоборот. :-P ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20448
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 13:20
#13760
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Цитата:
abaika95:
У меня супруга и дети есть,

Не повезло - детишкам... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 13:30
#13761
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Цитата-/сейчас чувствую себя очень подавленным/



Глупое передергивание ) ну а что ещё было ожидать,дет сад казюлька)



Цитата-/народ боится публикации этих видеозаписей, вот и молчит./


Так молчИт, что вся инста и Фейсбук в нытье,все бутылочники?)



Цитата-/А.. там анонимно/


Тут тоже не с паспортными данными,в инсте кстати большинство от личных страниц понос льют) бутолок не боятся? Расскажите им о своем открытии)




Цитата-/Был тут один агрессивно-глупый профи/


Почему был? Их тут минимум 10-15 осталось и даже с разных стран ближнего и дальнего зарубежья)


Цитата-/Не повезло - детишкам/


Конечно не повезло,папку не видят сутками, потомучто папка объясняет разным старперам что они старперы)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 14:13
#13762
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Цитата:
abaika95:
вся инста и Фейсбук в нытье,все бутылочники?)

Потенциальные :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8613
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 14:18
#13763
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Цитата:
abaika95:
что вся инста и Фейсбук в нытье

Вас и туда поставили за порядком следить? М-да, и как только вы все успеваете? Я вот ни по фейсам, ни по инсте не тусуюсь. НГ рулит :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2113
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 14:58
#13764
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//а вы что тут "торчите"?//

Я с февраля 17 г написала около 2-х тыс. постов, а Абайка с марта 19 г. накропал почти 6 тыс.
Откуда такая плодовитость? И сколько же надо времени для этой писанины?
Торчит!
И "детей" забросил, и "супругу"!
Точно, как Паниковского, девушки не любят! Надеюсь, в баню-то ходить время есть?

:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 15:32
#13765
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Цитата-/Потенциальные/



Бедные) предупредите их а то по краю ходят)



Цитата-/Вас и туда поставили за порядком следить? М-да, и как только вы все успеваете? Я вот ни по фейсам, ни по инсте не тусуюсь. НГ рулит/



А ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)



Цитата-/Я с февраля 17 г написала около 2-х тыс. постов, а Абайка с марта 19 г. накропал почти 6 тыс.Откуда такая плодовитость? И сколько же надо времени для этой писанины?/


О комменты уже считаем) А у Алекса посчитали его комменты в одно слово?)



Цитата-/Торчит!И "детей" забросил, и "супругу"!Точно, как Паниковского, девушки не любят! Надеюсь, в баню-то ходить время есть?/

Можно совмещать,сидеть в бане и на форуме или для вас это что-то сверхеественное ?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.11.20 - 21:53
#13766
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А что случилось со сборкой электромобилей?
а то нашёл тут за 2018-ый го.
А где мобили то с бибиками? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.11.20 - 22:01
#13767
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Цитата:
abaika95:
А ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)

Ну не знаю, я как то вот живу без блох в свитере и прочеих ФБ, ВК. :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13369
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.11.20 - 22:20
#13768
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Цитата:
abaika95:
ещё ВК,одноклассники,Твиттер,тик ток,везде люди что-то пишут) и без этих площадок уже никуда в современном мире)

Ну прямо "никуда без них" - это сильное преувеличение. Насчёт месенджероа - можно согласиться частично - в работе помогает,но далеко не во всех профессиях. А социальные сети - это развлечения больше.
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