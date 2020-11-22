Отправлено: - 02:19

maxsaf:

У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены

Цитата:В ЗТБ только казахтелеком,максимальная скорость 5 Мбит/с,на такой скорости iptv не тянет,а если и потянет то никак не в HD,и уж тем более в 4к,поэтому либо старый добрый шаринг,либо любой оператор спутникового тв.