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≡ Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40383
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 11:45
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Ученые Назарбаев Университета разработали глоссарий специальных терминов из области искусственного интеллекта на казахском языке. В их списке более тысячи слов. Казахстанцы могут дополнить глоссарий или предложить свой вариант перевода.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5928
Re: Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили...
Отправлено: 23.11.20 - 17:17
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Даже слово "калькулятор" перевели, чему я удивился когда монтажник-немец не понял этого слова.


Потому что, калькулятор - это професия. А то что на русском калькулятор - ташенрехнер (Taschenrechner) переводится. ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13369
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 18:44
#16
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Цитата:
elektron:
А то что на русском калькулятор - ташенрехнер (Taschenrechner) переводится.

Мне он сказал просто "рехнер". Может потому что имелся ввиду калькулятор на телефоне.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5928
Re: Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили...
Отправлено: 23.11.20 - 20:34
#17
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Цитата:
Victor Yang:
просто "рехнер"

Тоже правильно будет. Но чаще используется в качестве обозначения компьютера, лэптопа. В контексте предложения, когда понятно, что речь идёт о калькуляторе, используют тоже. Но когда нужно конкретно обозначить суть предмета говорят полное слово.
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