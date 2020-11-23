Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по рудненскому колесу состоялся
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40383
Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по рудненскому колесу состоялся
Отправлено: 23.11.20 - 18:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде №2 Костаная сегодня, 23 ноября, завершился процесс над представителями заказчика и подрядчика строительства скандального аттракциона. Судья Батырбек Кудабаев признал этих двух подсудимых виновными практически по всем предъявленным им статьям.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
563
Re: Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по...
Отправлено: 23.11.20 - 18:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где деньги?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4260
Re: Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по...
Отправлено: 23.11.20 - 19:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
льства аттракцион не был оценен.
Есть конкретный ущерб, груда металлолома, беглец-поддельник, чистый как слеза аким, бдящие за этим всем прокуроры и антикор. Как выйти судье из этой бодяги в белых перчатках?
Профайл Посетить вебсайт
p
§ pandit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.12
Сообщений:
385
Re: Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по...
Отправлено: 23.11.20 - 19:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украли у налогоплательщиков, конфискации нет, теперь налогоплательщики еще будут оплачивать затраты по их содержанию в тюрьме??? А налогоплательщиков спросили, согласны ли они? Что это за система такая?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8613
Re: Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по...
Отправлено: 23.11.20 - 19:53
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А билетами будет кто-то заниматься? Люди то успели покататься :lol:
И главный вопрос - где деньги? :-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20448
Re: Тлеуова посадить на 10 лет, Гаврильчика на 8 — приговор по...
Отправлено: 23.11.20 - 19:56
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Как выйти судье из этой бодяги в белых перчатках?

Судья уже - вышел,из этлй бодяги... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS