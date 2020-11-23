Отправлено: - 17:17

Victor Yang:

Даже слово "калькулятор" перевели, чему я удивился когда монтажник-немец не понял этого слова.

Цитата:Потому что, калькулятор - это професия. А то что на русском калькулятор - ташенрехнер (Taschenrechner) переводится.