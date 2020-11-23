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≡ JMart на одной площадке объединил десятки продуктовых магазинов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40382
JMart на одной площадке объединил десятки продуктовых магазинов
Отправлено: 23.11.20 - 16:04
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Запущенный весной 2020 года, проект ставит перед собой амбициозную задачу — стать крупнейшим интернет-магазином в Казахстане. Непростая эпидемиологическая обстановка этому наверняка будет способствовать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4259
Re: JMart на одной площадке объединил десятки продуктовых...
Отправлено: 23.11.20 - 16:04
#1
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Зачатки данной идей в Рудном давно есть, доставка продуктов в том числе крепких напитков налажена и процветает, могу телефончик скинуть. Лицензия? Нет, не слышали...
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