Отправлено: - 15:07

- Аудиторы оставили вообще без внимания ряд договоров

Цитата:У нас в области всё фейковое, сталкивался с аудитом по госзакупу, ничего они не контролируют, так же как и ГАСК и Департамент юстиции, да и прокуратура плохо видит и слышит если касается дело акиматовских.Они все на привязи.Они ещё могут выполнять свои функции если это частник или добро дали.Главное они стараются не тормозить в принципе, а что там по сути - это дело второе.Вы спросили - они ответили, а что спросили и что ответили можно годами обсуждать и вату катать.