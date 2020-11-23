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На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере госзакупок между ИП "TaByS 2020" и акиматом Рудного?
На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере госзакупок между ИП "TaByS 2020" и акиматом Рудного?
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