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≡ На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере госзакупок между ИП "TaByS 2020" и акиматом Рудного?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40382
На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере госзакупок между ИП "TaByS 2020" и акиматом Рудного?
Отправлено: 23.11.20 - 12:36
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При заключении договоров на текущий ремонт зданий акимата (потратили 3 100 000 тенге) и ясли-сада (потратили 2 760 000 тенге) чиновники превысили пятисоткратный размер минимального расчётного показателя (1 389 000 тенге).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8612
Re: На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере...
Отправлено: 23.11.20 - 12:36
#1
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Цитата:
ИП "TaByS 2020" и отделом внутренней политики Рудного, который предусматривал создание 4-х фейковых аккаунтов в соцсетях для комментирования и контраргументации.

Абайка, а как ваша ИП называется? :lol:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
562
Re: На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере...
Отправлено: 23.11.20 - 13:11
#2
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В фейсбуке заметил как боты атакуют однообразными комментариями, когда блогеры касаются каких-либо тем касаются
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3730
Re: На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере...
Отправлено: 23.11.20 - 15:07
#3
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Цитата:
- Аудиторы оставили вообще без внимания ряд договоров

У нас в области всё фейковое, сталкивался с аудитом по госзакупу, ничего они не контролируют, так же как и ГАСК и Департамент юстиции, да и прокуратура плохо видит и слышит если касается дело акиматовских.
Они все на привязи.
Они ещё могут выполнять свои функции если это частник или добро дали.
Главное они стараются не тормозить в принципе, а что там по сути - это дело второе.
Вы спросили - они ответили, а что спросили и что ответили можно годами обсуждать и вату катать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4259
Re: На все руки мастер - Кого наказали за нарушения в сфере...
Отправлено: 23.11.20 - 16:00
#4
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Возможно, практически все договора высосаны с пальца, некоторые работы если и были, сделаны местными аборигенами. А где антикор? Чем они занимаются? Мои налоги расходуют всякие проходимцы, я не буду патриотом этой страны, пока органы не начнут делать свои обязательства как положено
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