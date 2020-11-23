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≡ Золотую цепь стоимостью 300 тыс тенге сорвал с шеи мужчины рудничанин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40382
Золотую цепь стоимостью 300 тыс тенге сорвал с шеи мужчины рудничанин
Отправлено: 23.11.20 - 14:40
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Малознакомый мужчина сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь с кулоном стоимостью 300 тыс тенге и убежал в неизвестном направлении. Потерпевший обратился с заявлением в управление полиции Рудного.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1327
Re: Золотую цепь стоимостью 300 тыс тенге сорвал с шеи мужчины...
Отправлено: 23.11.20 - 14:40
#1
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на фото грабитель? с такими фото можно календарь запилить
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4259
Re: Золотую цепь стоимостью 300 тыс тенге сорвал с шеи мужчины...
Отправлено: 23.11.20 - 16:12
#2
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Скорей всего это потерпевший, сотрудница полиции передает ему вещьдок. С албиным повезло, он же воришка обратился в полицию что его оболгали больше ста потерпевших
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