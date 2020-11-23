Отправлено: - 11:45

Но в этой сфере много слов, которые на английском языке звучат довольно забавно и не соответствуют своему смыслу.

Например, есть термин Garbage In, Garbage Out. Он означает принцип, когда при неверных входящих данных будут получены неверные результаты, но прямой перевод звучит как "Занести мусор, Вынести мусор".

Термин Honeypot означает стратегию информационной безопасности, прямой перевод - "Бочка меда").

Цитата:Вот на этой фразе сразу всё понятно со "свободным владением английским языком". Слова, придуманные на родном языке, звучат забавно и не соответствуют своему смыслу, my ass.Надо думать, DRY и KISS тоже звучит забавно и не соответствуют смыслу.Цитата:С таким прямым переводом, что на русский, что на казахский, неплохо справляется гугл переводчик, бесплатный, кстати.А прямой перевод на русский звучит как "из говна не получить конфетку", например.А на казахский - надо спрашивать тех, кто хорошо знает казахский, я уверен что соответствующая идиома найдётся, а скорее всего даже несколько.Цитата:Вот есть такое растение "мухоловка", со сладкой и липкой ловушкой для неосторожных насекомых - вот оно как раз про это. Есть устоявшаяся идиома в русском "медовая ловушка", это тоже прямой перевод, и не самый удачный, но вот так.А "ханипот" - это расписаться в своём незнании всех трёх языков сразу.Это всё вообще не перевод, а позор какой-то.