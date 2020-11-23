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Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
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Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 11:45
Ученые Назарбаев Университета разработали глоссарий специальных терминов из области искусственного интеллекта на казахском языке. В их списке более тысячи слов. Казахстанцы могут дополнить глоссарий или предложить свой вариант перевода.
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Re: Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили...
Отправлено: 23.11.20 - 11:45
Цитата:
Вот на этой фразе сразу всё понятно со "свободным владением английским языком". Слова, придуманные на родном языке, звучат забавно и не соответствуют своему смыслу, my ass.
Надо думать, DRY и KISS тоже звучит забавно и не соответствуют смыслу.
Цитата:
С таким прямым переводом, что на русский, что на казахский, неплохо справляется гугл переводчик, бесплатный, кстати.
А прямой перевод на русский звучит как "из говна не получить конфетку", например.
А на казахский - надо спрашивать тех, кто хорошо знает казахский, я уверен что соответствующая идиома найдётся, а скорее всего даже несколько.
Цитата:
Вот есть такое растение "мухоловка", со сладкой и липкой ловушкой для неосторожных насекомых - вот оно как раз про это. Есть устоявшаяся идиома в русском "медовая ловушка", это тоже прямой перевод, и не самый удачный, но вот так.
А "ханипот" - это расписаться в своём незнании всех трёх языков сразу.
Это всё вообще не перевод, а позор какой-то.
Но в этой сфере много слов, которые на английском языке звучат довольно забавно и не соответствуют своему смыслу.
Вот на этой фразе сразу всё понятно со "свободным владением английским языком". Слова, придуманные на родном языке, звучат забавно и не соответствуют своему смыслу, my ass.
Надо думать, DRY и KISS тоже звучит забавно и не соответствуют смыслу.
Цитата:
Например, есть термин Garbage In, Garbage Out. Он означает принцип, когда при неверных входящих данных будут получены неверные результаты, но прямой перевод звучит как "Занести мусор, Вынести мусор".
С таким прямым переводом, что на русский, что на казахский, неплохо справляется гугл переводчик, бесплатный, кстати.
А прямой перевод на русский звучит как "из говна не получить конфетку", например.
А на казахский - надо спрашивать тех, кто хорошо знает казахский, я уверен что соответствующая идиома найдётся, а скорее всего даже несколько.
Цитата:
Термин Honeypot означает стратегию информационной безопасности, прямой перевод - "Бочка меда").
Вот есть такое растение "мухоловка", со сладкой и липкой ловушкой для неосторожных насекомых - вот оно как раз про это. Есть устоявшаяся идиома в русском "медовая ловушка", это тоже прямой перевод, и не самый удачный, но вот так.
А "ханипот" - это расписаться в своём незнании всех трёх языков сразу.
Это всё вообще не перевод, а позор какой-то.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:26
Цитата:
Да ладно. Оставить термин на языке оригинала - вполне нормально.
Валентин:
"ханипот" - это расписаться в своём незнании всех трёх языков сразу.
"ханипот" - это расписаться в своём незнании всех трёх языков сразу.
Да ладно. Оставить термин на языке оригинала - вполне нормально.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:40
Цитата:
Термин это "транзистор", "редуктор", например.
А это не термин, это идиома: слово, за которым стоит общий образ, понятный всем или практически всем с минимальными пояснениями, который позволяет легко понять и запомнить суть предмета.
Сказал "проставиться" - и снова всем понятно, о чём речь; за словом стоит понятный всем образ.
Сказал "агашка" - и сразу всем понятно, о чём речь; за словом стоит понятный всем и близкий многим образ.
Сказал "honeypot" - для знающего язык, сразу тоже понятно о чём речь.
А какой смысл несёт слово "ханипот" на русском или казахском языке?
Чтобы объяснить смысл, нужно абзац текста написать, с пояснениями, а из самого слова это понять невозможно никак.
Или ты считаешь, что принципиально невозможно на казахском подобрать одно-два слова, которые обозначают "что-то крайне привлекательное и безопасное, при этом являющееся заранее оборудованной и замаскированной ловушкой"?
Я вот считаю, что легко найдётся.
Настаиваю, то что в статье представлено переводом называть нельзя принципиально.
Такое вообще не переводится, невозможно "перевести".
Подбирается близкий образ из родного языка, только так.
P.S. Я уже молчу, что honeypot это не "бочка с мёдом", а "горшок с мёдом", это такие в сущности милые мелочи, на общем фоне.
[Исправлено: Валентин, 23.11.2020 - 12:43]
Victor Yang:
Оставить термин на языке оригинала - вполне нормально.
Оставить термин на языке оригинала - вполне нормально.
Термин это "транзистор", "редуктор", например.
А это не термин, это идиома: слово, за которым стоит общий образ, понятный всем или практически всем с минимальными пояснениями, который позволяет легко понять и запомнить суть предмета.
Сказал "проставиться" - и снова всем понятно, о чём речь; за словом стоит понятный всем образ.
Сказал "агашка" - и сразу всем понятно, о чём речь; за словом стоит понятный всем и близкий многим образ.
Сказал "honeypot" - для знающего язык, сразу тоже понятно о чём речь.
А какой смысл несёт слово "ханипот" на русском или казахском языке?
Чтобы объяснить смысл, нужно абзац текста написать, с пояснениями, а из самого слова это понять невозможно никак.
Или ты считаешь, что принципиально невозможно на казахском подобрать одно-два слова, которые обозначают "что-то крайне привлекательное и безопасное, при этом являющееся заранее оборудованной и замаскированной ловушкой"?
Я вот считаю, что легко найдётся.
Настаиваю, то что в статье представлено переводом называть нельзя принципиально.
Такое вообще не переводится, невозможно "перевести".
Подбирается близкий образ из родного языка, только так.
P.S. Я уже молчу, что honeypot это не "бочка с мёдом", а "горшок с мёдом", это такие в сущности милые мелочи, на общем фоне.
[Исправлено: Валентин, 23.11.2020 - 12:43]
Re: Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили...
Отправлено: 23.11.20 - 12:45
Если ничего не выходит толкового в области искусственного интеллекта - можно просто пока документацию попереводить. Во блин, а как переводить если слов таких нет? Ну можно слова попридумывать пока, а позже наверстать
Где новости про сам ИИ в Казахстане, прорыв уже совершили или скоро?
Где новости про сам ИИ в Казахстане, прорыв уже совершили или скоро?
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:47
Цитата:
Согласен. Оставить как есть, honeypot
Дома такой делал на линуксе в докере, прикольно наблюдать, как хакеры в него тычутся
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2020 - 12:48]
Валентин:
Сказал "honeypot" - для знающего язык, сразу тоже понятно о чём речь. А какой смысл несёт слово "ханипот" на русском или казахском языке?
Сказал "honeypot" - для знающего язык, сразу тоже понятно о чём речь. А какой смысл несёт слово "ханипот" на русском или казахском языке?
Согласен. Оставить как есть, honeypot
Дома такой делал на линуксе в докере, прикольно наблюдать, как хакеры в него тычутся
[Исправлено: maxsaf, 23.11.2020 - 12:48]
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:50
Цитата:
"Интернет" и "космонавт" же перевели как-то ))
Валентин:
Такое вообще не переводится, невозможно "перевести". Подбирается близкий образ из родного языка, только так.
Такое вообще не переводится, невозможно "перевести". Подбирается близкий образ из родного языка, только так.
"Интернет" и "космонавт" же перевели как-то ))
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:50
Цитата:
Какой ещё искусственный, у нас тут с естественным год от году всё хуже и хуже.
maxsaf:
Где новости про сам ИИ в Казахстане, прорыв уже совершили или скоро?
Где новости про сам ИИ в Казахстане, прорыв уже совершили или скоро?
Какой ещё искусственный, у нас тут с естественным год от году всё хуже и хуже.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:53
Вспомнил тут злободневное "bad acting is bad directing".
Интересно, как бы его перевели учёные из Назарбаев Университета?
Думаю, примерно так: "плохое действие это плохое направление".
Вот, кстати, что-то здравое в этом есть, если вдуматься.
Ещё можно попросить о консультации отдел придумывающих названия к товарам на AliExpress, у них большой опыт крайне удачных и творческих переводов есть.
Интересно, как бы его перевели учёные из Назарбаев Университета?
Думаю, примерно так: "плохое действие это плохое направление".
Вот, кстати, что-то здравое в этом есть, если вдуматься.
Ещё можно попросить о консультации отдел придумывающих названия к товарам на AliExpress, у них большой опыт крайне удачных и творческих переводов есть.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 12:57
Цитата:
Я кстати пробовал с казахского на русский переводить. Часто такой бред получается на выходе - туши свет. Иной раз не знаю, что думать - то ли гугл глючит, то ли собеседник
Валентин:
С таким прямым переводом, что на русский, что на казахский, неплохо справляется гугл переводчик, бесплатный, кстати.
С таким прямым переводом, что на русский, что на казахский, неплохо справляется гугл переводчик, бесплатный, кстати.
Я кстати пробовал с казахского на русский переводить. Часто такой бред получается на выходе - туши свет. Иной раз не знаю, что думать - то ли гугл глючит, то ли собеседник
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 13:00
Цитата:
Идиомы это вообще высший пилотаж. Если понимаешь все идиомы - изучение языка окончено успешно. Я их на работе очень много слышу. Иногда еще есть трудности с этим, поскольку дословный перевод тут не канает.
Валентин:
Вспомнил тут злободневное "bad acting is bad directing".
Вспомнил тут злободневное "bad acting is bad directing".
Идиомы это вообще высший пилотаж. Если понимаешь все идиомы - изучение языка окончено успешно. Я их на работе очень много слышу. Иногда еще есть трудности с этим, поскольку дословный перевод тут не канает.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 13:01
Цитата:
На английский попробуй при случае.
Я пару раз сравнивал, было адекватнее, общий смысл во всяком случае вполне понятен.
maxsaf:
Я кстати пробовал с казахского на русский переводить. Часто такой бред получается на выходе - туши свет. Иной раз не знаю, что думать - то ли гугл глючит, то ли собеседник
Я кстати пробовал с казахского на русский переводить. Часто такой бред получается на выходе - туши свет. Иной раз не знаю, что думать - то ли гугл глючит, то ли собеседник
На английский попробуй при случае.
Я пару раз сравнивал, было адекватнее, общий смысл во всяком случае вполне понятен.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 13:06
Ща пару вспомню которые часто используют:
Изи пизи лЕмон скуизи - как два пальца об асфальт
Нот май сиркус, нот май манки - я ваще не при делах
Изи пизи лЕмон скуизи - как два пальца об асфальт
Нот май сиркус, нот май манки - я ваще не при делах
(Полноправные пользователи)
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Re: Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили...
Отправлено: 23.11.20 - 14:06
Цитата:
Хорошо, если половина автомехаников понимает, что сайлентблок (silent block) заимствованное из английского слово. Просто использует и всё, не надо никаких переводов. А ещё помпа, трамблёр, рефрижератор и т.д. И что-то ни один не умер без словаря
Цитата:
Делом бы занялись лучше. Вас не переводчиками держат за бюджетные деньги. А похожая история уже была лет 10 назад, когда "учёные" переводили слово "USB" на казахский.
Валентин:
"транзистор", "редуктор"
"транзистор", "редуктор"
Хорошо, если половина автомехаников понимает, что сайлентблок (silent block) заимствованное из английского слово. Просто использует и всё, не надо никаких переводов. А ещё помпа, трамблёр, рефрижератор и т.д. И что-то ни один не умер без словаря
Цитата:
Ученые Назарбаев Университета разработали глоссарий специальных терминов из области искусственного интеллекта на казахском языке.
Делом бы занялись лучше. Вас не переводчиками держат за бюджетные деньги. А похожая история уже была лет 10 назад, когда "учёные" переводили слово "USB" на казахский.
Дополнить глоссарий терминов на казахском языке предложили ученые
Отправлено: 23.11.20 - 14:34
Цитата:
Тут уж у каждого языка свой путь, как быть с иностранизмами. Русский впитывает в себя всё подряд (хотя не всегда так было - достаточно вспомнить "кислород" и "водород" - кальки с латинского, но всё же переведённые на русский язык), а вот немецкий - наоборот, большинство слов - свои. Даже слово "калькулятор" перевели, чему я удивился когда монтажник-немец не понял этого слова.
Тот самый:
А похожая история уже была лет 10 назад, когда "учёные" переводили слово "USB" на казахский.
А похожая история уже была лет 10 назад, когда "учёные" переводили слово "USB" на казахский.
Тут уж у каждого языка свой путь, как быть с иностранизмами. Русский впитывает в себя всё подряд (хотя не всегда так было - достаточно вспомнить "кислород" и "водород" - кальки с латинского, но всё же переведённые на русский язык), а вот немецкий - наоборот, большинство слов - свои. Даже слово "калькулятор" перевели, чему я удивился когда монтажник-немец не понял этого слова.
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