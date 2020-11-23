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≡ Вопрос костанайца помог телезрителям победить в юбилейной игре "Что? Где? Когда"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40382
Вопрос костанайца помог телезрителям победить в юбилейной игре "Что? Где? Когда"
Отправлено: 23.11.20 - 13:34
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В передаче, которая вышла в эфир 22 ноября, Сергей Смоленюк одержал свою вторую победу и получил приз в размере 100 тысяч рублей. Игра была юбилейной, команды знатоков менялись за столом после каждого неверного ответа.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5811
Re: Вопрос костанайца помог телезрителям победить в юбилейной...
Отправлено: 23.11.20 - 13:34
#1
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ЧГК если честно смотреть уже невозможно

При Ворошилове было обсуждение был драйв,ведущий провоцировал знатоков,реально играл на стороне зрителей а сейчас какой-то поле чудес с фиг пойми кем)


Но Сергей молодец,и вопрос интересный)
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