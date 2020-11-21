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≡ Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до 30 ноября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40377
Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до 30 ноября
Отправлено: 21.11.20 - 19:23
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Постановление об этом подписал сегодня, 21 ноября, главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В тексте документа всего один пункт. Приводим его полностью.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
78
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 21.11.20 - 19:23
#1
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Как он достал со своими ограничениями,чепушило!!!
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
60
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 21.11.20 - 21:07
#2
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Не бережешь ты себя Владимир Нечитайло отдохнуть бы тебе надо.А ты нет работаешь на благо страны по куда бардак такой в стране.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5807
Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до 30 ноября
Отправлено: 21.11.20 - 22:32
#3
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Цитата-/Как он достал со своими ограничениями,чепушило/



А ты со своим нытьем,чепушило!
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
78
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 22.11.20 - 08:04
#4
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Это не нытье,а констатация фактов. А ты Бабайка смотрю в каждой бочке сам знаешь что......
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
15
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 22.11.20 - 12:51
#5
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как эти ограничения увязать, например вот с этим?:
Конституция РК
Статья 21. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан

 1. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
890
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 22.11.20 - 15:33
#6
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Цитата:
Термин «кроме случаев, оговоренных законом» означает, что данное право не является абсолютным и может быть ограничено законом». Например, Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года № 387 «О чрезвычайном положении» «устанавливает основания, сроки, порядок введения и действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях, правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера», когда право на свободу передвижения может быть ограничено[3]. Именно в таком понимании: режим чрезвычайного положения, режим чрезвычайной ситуации, состояние войны, т.е. в исключительных случаях, когда основы конституционного строя, права и свободы человека, безопасность государства, находятся под угрозой может быть ограничено конституционное право на свободное передвижение по территории страны и свободный выбор местожительства.

zakon.kz
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
15
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 22.11.20 - 16:12
#7
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Цитата:
dandiv:

Цитата:
«О чрезвычайном положении» 
<<<
Читаем вдумчиво и желательно по слогам.
или может я что-то пропустил, когда у нас ввели режим ЧП?
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