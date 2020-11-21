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Термин «кроме случаев, оговоренных законом» означает, что данное право не является абсолютным и может быть ограничено законом». Например, Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года № 387 «О чрезвычайном положении» «устанавливает основания, сроки, порядок введения и действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях, правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера», когда право на свободу передвижения может быть ограничено[3]. Именно в таком понимании: режим чрезвычайного положения, режим чрезвычайной ситуации, состояние войны, т.е. в исключительных случаях, когда основы конституционного строя, права и свободы человека, безопасность государства, находятся под угрозой может быть ограничено конституционное право на свободное передвижение по территории страны и свободный выбор местожительства.

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