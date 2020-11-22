Николай ВОРОНИН: А где логика?

Отправлено: - 13:08

Цитата-/Возникает вопрос - а что тогда изучать? Где логика? И кто будет изучать? Ведь многие в открытую заявляют, что в Казахстане науки нет./







Если у нас науки нет а только ТОО то значит доводы активистов за перевод тоже беспочвенные они же аппелируют к институтам и науке )



А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)