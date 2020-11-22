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≡ 75 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Костанайской области, 35 из них - в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40376
75 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Костанайской области, 35 из них - в Костанае
Отправлено: 22.11.20 - 14:02
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58 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
115
Re: 75 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Костанайской...
Отправлено: 22.11.20 - 14:02
#1
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Как видно, заболеваемость не сильно связана с ограничениями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8604
75 случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Костанайской области, 35 из них - в Костанае
Отправлено: 22.11.20 - 14:20
#2
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Цитата:
ZXC:
Как видно, заболеваемость не сильно связана с ограничениями

Связана, но с двухнедельной задержкой результата
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