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Николай ВОРОНИН: А где логика?
Николай ВОРОНИН: А где логика?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40376
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:17
Заместитель акима области заявила, что изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс займутся не раньше 2021 года. Заметьте, чиновница прямо назвала: «свой часовой пояс». Возникает вопрос - а что тогда изучать?
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Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:17
А сейчас местная власть сопротивляется возврату часового пояса, мне кажется, потому, что тогда им придется начинать работу на час раньше.
Может быть на час позже?
Может быть на час позже?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 560
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:27
Думаю не стоит, нужно оставить как есть
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 4
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:40
В прошлом году была в Алмате в декабре месяце. В 8 ч утра уже светло. И совсем другое настроение и состояние. У нас ЖЕ только в 9.30 светать начинает. Считаете это нормально?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 599
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 11:02
Цитата:
на час раньше, чем всем остальным. потому что они будут жить по столичному времени
ZXC:
Может быть на час позже?
Может быть на час позже?
на час раньше, чем всем остальным. потому что они будут жить по столичному времени
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4253
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:08
оторые опять разрешат рекламу спиртных напитков
Наверняка инициатива исходит от депутатов, лоббирующие сию отрасль, почему-то я наивно думал в народные слуги идут самые лучшие, но оказалось продажность этих людей превосходит стоящих на трассе девушек, очень сильно разочарован. Кстати, почему стать товарища Воронина выходят воскресенье утром, для чего это делаете?
Наверняка инициатива исходит от депутатов, лоббирующие сию отрасль, почему-то я наивно думал в народные слуги идут самые лучшие, но оказалось продажность этих людей превосходит стоящих на трассе девушек, очень сильно разочарован. Кстати, почему стать товарища Воронина выходят воскресенье утром, для чего это делаете?
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:25
Цитата:
Ааааа. А как же чиновники другой области, которая перешла?Думаю не развалились они.
Тимур Гафуров:
Ааааа. А как же чиновники другой области, которая перешла?Думаю не развалились они.
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:29
По моему мнению, надо переходить в другой часовай пояс, +5. А то зимой идёшь на работу - темно. А летом пора спать, а солнце еще светит.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 14
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:42
Цитата:
Каждый месяц бываю в Алмате, там летом в 21.00 уже темно. И совсем другое настроение и состояние. Считаете это нормально? У нас же летом светло до 23.00
71422:
Каждый месяц бываю в Алмате, там летом в 21.00 уже темно. И совсем другое настроение и состояние. Считаете это нормально? У нас же летом светло до 23.00
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 14
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:55
По моему мнению, не надо переходить в другой часовой пояс+5.А то идешь зимой на работу к 8 ещё темно, возвращаешься в 17.00 уже темно. И если учитывать освещенность наших пешеходных переходов, то лишний час темного времени суток никак не способствует уменьшению количества ДТП
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 13:08
Цитата-/Возникает вопрос - а что тогда изучать? Где логика? И кто будет изучать? Ведь многие в открытую заявляют, что в Казахстане науки нет./
Если у нас науки нет а только ТОО то значит доводы активистов за перевод тоже беспочвенные они же аппелируют к институтам и науке )
А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)
Если у нас науки нет а только ТОО то значит доводы активистов за перевод тоже беспочвенные они же аппелируют к институтам и науке )
А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 13:10
Цитата-/А сейчас местная власть сопротивляется возврату часового пояса,/
Надо Кулагину вопрос задать зачем он такой сякой перевел время? Нг задавалось в 2004 году таким вопросом?) Можно статью пжста
Надо Кулагину вопрос задать зачем он такой сякой перевел время? Нг задавалось в 2004 году таким вопросом?) Можно статью пжста
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 599
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 13:50
Цитата:
А чем вас не устраивает утро воскресенья?
сайлау курманов:
Кстати, почему стать товарища Воронина выходят воскресенье утром, для чего это делаете?
Кстати, почему стать товарища Воронина выходят воскресенье утром, для чего это делаете?
А чем вас не устраивает утро воскресенья?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2113
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 14:41
И кто будет изучать? Ведь многие в открытую заявляют, что в Казахстане науки нет.
Источник:
Наверное, чиновники из акимата
Потребуют средств и будут!
Зачем что-то изучать, зачем изобретать велосипед, когда уже всё сотни раз изучено: человеческие биоритмы, ломка схемы «день/ночь» и т.д., и т.п. Достаточно опять обратиться к компетентным людям (если таковых нет в РК,то зарубежным), и на основании их рекомендаций принять, наконец, решение. А не бесконечно его оттягивать
Источник:
Наверное, чиновники из акимата
Потребуют средств и будут!
Зачем что-то изучать, зачем изобретать велосипед, когда уже всё сотни раз изучено: человеческие биоритмы, ломка схемы «день/ночь» и т.д., и т.п. Достаточно опять обратиться к компетентным людям (если таковых нет в РК,то зарубежным), и на основании их рекомендаций принять, наконец, решение. А не бесконечно его оттягивать
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