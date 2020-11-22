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≡ Николай ВОРОНИН: А где логика?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40376
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:17
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Заместитель акима области заявила, что изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс займутся не раньше 2021 года. Заметьте, чиновница прямо назвала: «свой часовой пояс». Возникает вопрос - а что тогда изучать?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
115
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:17
#1
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А сейчас местная власть сопротивляется возврату часового пояса, мне кажется, потому, что тогда им придется начинать работу на час раньше.

Может быть на час позже?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
560
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:27
#2
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Думаю не стоит, нужно оставить как есть
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
4
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 10:40
#3
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В прошлом году была в Алмате в декабре месяце. В 8 ч утра уже светло. И совсем другое настроение и состояние. У нас ЖЕ только в 9.30 светать начинает. Считаете это нормально?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
599
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 11:02
#4
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Цитата:
ZXC:
Может быть на час позже?

на час раньше, чем всем остальным. потому что они будут жить по столичному времени
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4253
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:08
#5
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оторые опять разрешат рекламу спиртных напитков
Наверняка инициатива исходит от депутатов, лоббирующие сию отрасль, почему-то я наивно думал в народные слуги идут самые лучшие, но оказалось продажность этих людей превосходит стоящих на трассе девушек, очень сильно разочарован. Кстати, почему стать товарища Воронина выходят воскресенье утром, для чего это делаете?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
115
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:25
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Ааааа. А как же чиновники другой области, которая перешла?Думаю не развалились они.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
115
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:29
#7
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По моему мнению, надо переходить в другой часовай пояс, +5. А то зимой идёшь на работу - темно. А летом пора спать, а солнце еще светит.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
14
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:42
#8
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Цитата:
71422:

Каждый месяц бываю в Алмате, там летом в 21.00 уже темно. И совсем другое настроение и состояние. Считаете это нормально? У нас же летом светло до 23.00
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
14
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 12:55
#9
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По моему мнению, не надо переходить в другой часовой пояс+5.А то идешь зимой на работу к 8 ещё темно, возвращаешься в 17.00 уже темно. И если учитывать освещенность наших пешеходных переходов, то лишний час темного времени суток никак не способствует уменьшению количества ДТП
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5804
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 13:08
#10
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Цитата-/Возникает вопрос - а что тогда изучать? Где логика? И кто будет изучать? Ведь многие в открытую заявляют, что в Казахстане науки нет./



Если у нас науки нет а только ТОО то значит доводы активистов за перевод тоже беспочвенные они же аппелируют к институтам и науке )

А вообще исследования надо проводить потомучто шарлатаны активисты хотят перевести область как они хотят на 1 час а по законами природы надо почти на 2 часа,так что пусть ждут исследования)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5804
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 13:10
#11
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Цитата-/А сейчас местная власть сопротивляется возврату часового пояса,/


Надо Кулагину вопрос задать зачем он такой сякой перевел время? Нг задавалось в 2004 году таким вопросом?) Можно статью пжста
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
599
Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 13:50
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Кстати, почему стать товарища Воронина выходят воскресенье утром, для чего это делаете?

А чем вас не устраивает утро воскресенья?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2113
Re: Николай ВОРОНИН: А где логика?
Отправлено: 22.11.20 - 14:41
#13
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И кто будет изучать? Ведь многие в открытую заявляют, что в Казахстане науки нет.
Источник:

Наверное, чиновники из акимата :-) ;-)
Потребуют средств и будут!

Зачем что-то изучать, зачем изобретать велосипед, когда уже всё сотни раз изучено: человеческие биоритмы, ломка схемы «день/ночь» и т.д., и т.п. Достаточно опять обратиться к компетентным людям (если таковых нет в РК,то зарубежным), и на основании их рекомендаций принять, наконец, решение. А не бесконечно его оттягивать
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