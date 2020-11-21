Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 91% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40374
В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты
Отправлено: 21.11.20 - 10:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циркуляционные монеты JETI QAZYNA из серии монет "Сокровища степи" поступили в денежное обращение в нескольких регионах Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4252
Re: В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты
Отправлено: 21.11.20 - 10:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ОЛХ коллекция полтинников оценивают очень дорого, около десяти монет хотят за двести тысяч продать. Эти наверное подороже пойдут
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5801
Re: В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты
Отправлено: 22.11.20 - 01:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво но не сейчас это делать ....не сейчас...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS