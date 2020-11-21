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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:47
Цитата:
Этот трафик вообще под микроскопом разглядывают. На всякий случай))
elektron:
В курсе, VPN никто не отменял.
В курсе, VPN никто не отменял.
Этот трафик вообще под микроскопом разглядывают. На всякий случай))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20442
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 19:11
Цитата:
Цитата:
И у меня, такого - нету...
[Исправлено: drakon, 21.11.2020 - 19:12]
maxsaf:
На стену прицепили пять 42 дюймовых LG в ряд
На стену прицепили пять 42 дюймовых LG в ряд
Цитата:
elektron:
А кто выдерживает? Samsung 6-ть лет дома провисел,
А кто выдерживает? Samsung 6-ть лет дома провисел,
И у меня, такого - нету...
[Исправлено: drakon, 21.11.2020 - 19:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5922
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 19:59
Цитата:
Спасибо конечно за беспокойства. Но у меня и там премиум сервис, акромя VPN, так что пущай рассматривают.
maxsaf:
Этот трафик вообще под микроскопом разглядывают.
Этот трафик вообще под микроскопом разглядывают.
Спасибо конечно за беспокойства. Но у меня и там премиум сервис, акромя VPN, так что пущай рассматривают.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 22:07
Кто знает - че с Абайкой стало - тише воды, ниже травы? Не спорит, пишет в день по сообщению. Абайка, на улицу нельзя выходить, в интернет МОЖНО
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 22:30
Цитата-/Кто знает - че с Абайкой стало - тише воды, ниже травы? Не спорит, пишет в день по сообщению./
Скучно стало
Одни поуеховшие на форуме с комплексами либо профессиональные нытики
Нормальные адекватные люди типо Йанга,Акросса,иногда Алекса,Я,Йорика пишут все меньше и меньше
От этого форум превращается в площадку комплесующих уеховших и нытиков)
Скучно скучно
Скучно стало
Одни поуеховшие на форуме с комплексами либо профессиональные нытики
Нормальные адекватные люди типо Йанга,Акросса,иногда Алекса,Я,Йорика пишут все меньше и меньше
От этого форум превращается в площадку комплесующих уеховших и нытиков)
Скучно скучно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2891
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:26
Цитата:
Скучно скучно_-_- Зажгем давай
abaika95:
Скучно скучно_-_- Зажгем давай
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:45
Цитата:
Так запугали местных, вот и не пишут. иначе как вы, политолог-психолог можете обьяснить полное отсутствие интереса к своей собственной, местной жизни?
abaika95:
Скучно стало
Скучно стало
Так запугали местных, вот и не пишут. иначе как вы, политолог-психолог можете обьяснить полное отсутствие интереса к своей собственной, местной жизни?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:50
Цитата:
Ну вы хоть в кавычки берите, а то мало ли как люди на призыв отреагируют ))
Гога:
Зажгем давай
Зажгем давай
Ну вы хоть в кавычки берите, а то мало ли как люди на призыв отреагируют ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2111
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:50
maxsaf:
Абайка, на улицу нельзя выходить
Молодёжь не страшится вирусов и бегает на свидания. А этот почему тут торчит? Девушкам (ехидно) не нравится?
Абайка, на улицу нельзя выходить
Молодёжь не страшится вирусов и бегает на свидания. А этот почему тут торчит? Девушкам (ехидно) не нравится?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5922
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:58
Ну что бы так скучно не было
Информация к размышлению.
Не знаю за какие три месяца. Но с такими мерами, по другим пунктам точно будет рост.
Информация к размышлению.
Не знаю за какие три месяца. Но с такими мерами, по другим пунктам точно будет рост.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:20
Цитата:
Видимо на них сильно повлияла статья про использование бутылок в правоохранительных органах
abaika95:
пишут все меньше и меньше
пишут все меньше и меньше
Видимо на них сильно повлияла статья про использование бутылок в правоохранительных органах
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:23
Цитата:
Список ваш не полный. Рекордсменами всегда были инсульты и сердечно-сосудистые заболевания
elektron:
Не знаю за какие три месяца. Но с такими мерами, по другим пунктам точно будет рост.
Не знаю за какие три месяца. Но с такими мерами, по другим пунктам точно будет рост.
Список ваш не полный. Рекордсменами всегда были инсульты и сердечно-сосудистые заболевания
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:26
Цитата:
А это не связано никак с нашим с вами иммиграционно-языковым челленджем?
abaika95:
Скучно скучно
Скучно скучно
А это не связано никак с нашим с вами иммиграционно-языковым челленджем?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:27
Цитата:
Ну дома на кухнях щас точно не скучно
[Исправлено: maxsaf, 22.11.2020 - 00:41]
abaika95:
Скучно стало
Скучно стало
Ну дома на кухнях щас точно не скучно
[Исправлено: maxsaf, 22.11.2020 - 00:41]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:59
Цитата-/Так запугали местных, вот и не пишут. иначе как вы, политолог-психолог можете обьяснить полное отсутствие интереса к своей собственной, местной жизни?/
Все правильно нытики и поуеховшие запугали местных
Это прямая психология,много кому лень и не охото лишний раз вступать в дискуссию с профи нытиком просто потомучто нытик задавит адеквата своей агрессивной глупостью)
Цитата-/А этот почему тут торчит? Девушкам (ехидно) не нравится?/
У меня супруга и дети есть,а вы что тут "торчите"? Мужу не нравитесь? (Ехидно но с доброй улыбкой)
Цитата-/Видимо на них сильно повлияла статья про использование бутылок в правоохранительных органах/
Много кого на бутылку посадили за плохие комменты?) Тогда понятно че серый волк такой противный и злой на Казахстан)/
Цитата-/А это не связано никак с нашим с вами иммиграционно-языковым челленджем?/
Нет выше уже объяснил
Цитата-/Ну дома на кухнях щас точно не скучно/
Да люди кушают на кухнях,а захотят поныть выйдут в Инстаграм но точно не на форум пойдут)
Все правильно нытики и поуеховшие запугали местных
Это прямая психология,много кому лень и не охото лишний раз вступать в дискуссию с профи нытиком просто потомучто нытик задавит адеквата своей агрессивной глупостью)
Цитата-/А этот почему тут торчит? Девушкам (ехидно) не нравится?/
У меня супруга и дети есть,а вы что тут "торчите"? Мужу не нравитесь? (Ехидно но с доброй улыбкой)
Цитата-/Видимо на них сильно повлияла статья про использование бутылок в правоохранительных органах/
Много кого на бутылку посадили за плохие комменты?) Тогда понятно че серый волк такой противный и злой на Казахстан)/
Цитата-/А это не связано никак с нашим с вами иммиграционно-языковым челленджем?/
Нет выше уже объяснил
Цитата-/Ну дома на кухнях щас точно не скучно/
Да люди кушают на кухнях,а захотят поныть выйдут в Инстаграм но точно не на форум пойдут)
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