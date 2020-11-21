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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:47
#13741
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Цитата:
elektron:
В курсе, VPN никто не отменял.

Этот трафик вообще под микроскопом разглядывают. На всякий случай))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20442
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 19:11
#13742
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Цитата:
maxsaf:
На стену прицепили пять 42 дюймовых LG в ряд

Цитата:
elektron:
А кто выдерживает? Samsung 6-ть лет дома провисел,




И у меня, такого - нету... ;-)

[Исправлено: drakon, 21.11.2020 - 19:12]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 19:59
#13743
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Цитата:
maxsaf:
Этот трафик вообще под микроскопом разглядывают.

Спасибо конечно за беспокойства. Но у меня и там премиум сервис, акромя VPN, так что пущай рассматривают. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 22:07
#13744
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Кто знает - че с Абайкой стало - тише воды, ниже травы? Не спорит, пишет в день по сообщению. Абайка, на улицу нельзя выходить, в интернет МОЖНО :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5801
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 22:30
#13745
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Цитата-/Кто знает - че с Абайкой стало - тише воды, ниже травы? Не спорит, пишет в день по сообщению./




Скучно стало

Одни поуеховшие на форуме с комплексами либо профессиональные нытики

Нормальные адекватные люди типо Йанга,Акросса,иногда Алекса,Я,Йорика пишут все меньше и меньше


От этого форум превращается в площадку комплесующих уеховших и нытиков)

Скучно скучно
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2891
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:26
#13746
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Цитата:
abaika95:

Скучно скучно_-_- Зажгем давай :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:45
#13747
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Цитата:
abaika95:
Скучно стало

Так запугали местных, вот и не пишут. :lol: иначе как вы, политолог-психолог можете обьяснить полное отсутствие интереса к своей собственной, местной жизни? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:50
#13748
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Цитата:
Гога:
Зажгем давай

Ну вы хоть в кавычки берите, а то мало ли как люди на призыв отреагируют ))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2111
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:50
#13749
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maxsaf:
Абайка, на улицу нельзя выходить


Молодёжь не страшится вирусов и бегает на свидания. А этот почему тут торчит? Девушкам (ехидно) не нравится?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5922
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 23:58
#13750
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Ну что бы так скучно не было ;-)
Информация к размышлению.

Не знаю за какие три месяца. Но с такими мерами, по другим пунктам точно будет рост.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:20
#13751
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Цитата:
abaika95:
пишут все меньше и меньше

Видимо на них сильно повлияла статья про использование бутылок в правоохранительных органах :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:23
#13752
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Цитата:
elektron:
Не знаю за какие три месяца. Но с такими мерами, по другим пунктам точно будет рост.

Список ваш не полный. Рекордсменами всегда были инсульты и сердечно-сосудистые заболевания
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:26
#13753
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Цитата:
abaika95:
Скучно скучно

А это не связано никак с нашим с вами иммиграционно-языковым челленджем? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8600
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:27
#13754
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Цитата:
abaika95:
Скучно стало

Ну дома на кухнях щас точно не скучно ;-)

[Исправлено: maxsaf, 22.11.2020 - 00:41]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5801
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.11.20 - 00:59
#13755
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Цитата-/Так запугали местных, вот и не пишут. иначе как вы, политолог-психолог можете обьяснить полное отсутствие интереса к своей собственной, местной жизни?/



Все правильно нытики и поуеховшие запугали местных

Это прямая психология,много кому лень и не охото лишний раз вступать в дискуссию с профи нытиком просто потомучто нытик задавит адеквата своей агрессивной глупостью)




Цитата-/А этот почему тут торчит? Девушкам (ехидно) не нравится?/



У меня супруга и дети есть,а вы что тут "торчите"? Мужу не нравитесь? (Ехидно но с доброй улыбкой)




Цитата-/Видимо на них сильно повлияла статья про использование бутылок в правоохранительных органах/



Много кого на бутылку посадили за плохие комменты?) Тогда понятно че серый волк такой противный и злой на Казахстан)/




Цитата-/А это не связано никак с нашим с вами иммиграционно-языковым челленджем?/


Нет выше уже объяснил



Цитата-/Ну дома на кухнях щас точно не скучно/



Да люди кушают на кухнях,а захотят поныть выйдут в Инстаграм но точно не на форум пойдут)
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